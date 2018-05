Premios Billboard 2018: Ceremonia en vivo, MINUTO A MINUTO

Ciudad de México

Los Premios Billboard otorgan un premio a lo mejor de la música y en esta ocasión no será diferente, pues los más nominados Kendrick Lamar, Bruno Mars y Ed Sheeran, buscarán llevarse la mayoría de galardones.

La presencia latina también llega a Las Vegas, donde se celebrará el evento musical, y artistas como Shakira, Becky G, Sofía Reyes, Daddy Yankee y Luis Fonsi, pondrán a bailar los asistentes.

Este año la ceremonia será conducida por la cantante Kelly Clarkson.

18:06 HORAS: Demi Lovato, quien usa una vestida de imitación de piel de leopardo, desfila en la alfombra roja.

17:51 HORAS: El grupo surcoreano de K-pop, BTS, son entrevistados en la alfombra roja de los premios Billboard. Este año están nominados y además tendrán una presentación especial.

Last year @BTS_twt was nominated and this year they’re nominated AND performing! Here's a special S/O to ARMY and who they’re hoping to run into tonight! #BTS_BBMAspic.twitter.com/CiXBNHegoH — Billboard Music Awards (@BBMAs) 20 de mayo de 2018

17:46 HORAS: La presentadora y cantante Kelly Clarkson desfila en los premios Billboard.

17:30 HORAS: La cantante inglesa Dua Lipa, quien usa un vestido púrpura, derrocha sensualidad en la alfombra roja.

17:26 HORAS: Shawn Mendes posa ante las cámaras en la alfombra roja de los premios Billboard.

17:20 HORAS: Luis Fonsi, quien junto con Daddy Yankee, buscarán coronarse esta noche en la ceremonia, llega a la alfombra roja.

17:15 HORAS: El grupo de K-pop surcoreano, BTS, son de los primeros en caminar en la alfombra roja

17:05 HORAS: El Twitter oficial de los Billboard Music Awars, compartieron un video de la alfombra roja.

