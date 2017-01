Los Pixies anuncian concierto en México

Ciudad de México

Para celebrar la entrada del 2017, los Pixies anunciaron los países que visitarán en su gira mundial y México es uno de ellos.

"Feliz Año Nuevo... 2017 nos llevará a Japón, Australia, Sudáfrica, Estados Unidos, Canadá, México y Europa. Esperamos verlos pronto", dijo la agrupación en su cuenta de Facebook.

La banda está por definir la fecha y el lugar en el que se presentarán en nuestro país.

La última ocasión que los Pixies estuvieron en nuestro país fue en 2015 en el Corona Capital donde estelarizaron el cartel de aquel año.

La agrupación interpretó algunos de sus más grandes éxitos "Gouge Away" y "Something Against You".

