Phil Collins “no estaba muerto” y recuerda sus épocas con Genesis

México

La emoción de los mexicanos fue absoluta al ser testigos del talento de dos leyendas de la música; por un lado Phil Collins, quien tras 10 años de ausencia regresó al escenario con su gira Not Dead Yet, y por el otro, el grupo angloestadunidnse The Pretenders, que lidera Chrissie Hynde. La música de ambos fue la delicia de los presentes en el Palacio de los Deportes.

“Es genial estar aquí en México”, expresó Hynde, quien a lo largo de la noche ofreció sendos tributos a Bob Dylan y a México, un país en el que aceptó: “Hemos tenido el mejor tiempo”, luego de visitar Guadalajara y Monterrey.

El primer tributo lo hizo al reconocer el talento del ganador del Nobel de Literatura, “es alguien a quien todos amamos”, dijo.

“Forever Young” fue la canción que Chrissie le ofreció al compositor estadunidense. “Esta es una de las primeras canciones de The Pretenders, que le rinde un gran tributo a México, así que se las queremos cantar”, expresó Hynde para alzar la voz con "Tequila". Junto al vocalista, Martin Chambers, Nick Wilkinson, James Walbourne y Eric Heywood, se lucieron como los grandes.

La agrupación, parte del pop rock de finales de los 70, también se dio el tiempo para agradecer a su anfitrión: “Esta canción es para un hombre muy especial, Phil Collins, se llama ‘Him to her’, aunque ahora será ‘Him to Him’, pero no importa que le cambiemos el género”, comentó la cantante. Luego de un torrente musical que incluyó 14 canciones, entre ellas las favoritas “I’ll Stand By You”, y cerraron su participación con “Middle of the Road”.

Llegó entonces el momento de una larga espera, animada por fotografías de Collins que aparecían en una gran pantalla se escucharon rechiflas a causa del retraso, pero con tan solo aparecer a las 22:05 horas, Phil, vestido con camisa y pantalón negro, conquistó a su público. Recorrió todo su escenario y se sentó al centro: “Buenas noches Ciudad de México, me encantaría hablar español en este momento, pero lo haré un poco en inglés, ¿están listos?”, preguntó, para arrancar la velada.

El recinto abarrotado respondió de la mejor manera y a una sola voz coreó “Against All Odds (Take and Looked me Now)”, “Another Day in Paradise” y “I Missed Again”, en las que estuvo acompañado por ocho músicos y cuatro coristas. “Muchas gracias”, repitió una y otra vez en español el intérprete a las 15 mil 116 almas que no dejaron de aplaudirlo, según datos de los organizadores.

Collins siguió la fiesta con temas tan representativos como “Hand in Long Enough” y “Follow you, Follow Me”, mientras imágenes de Tony Banks, Mike Rutherford, Peter Gabriel y Anthony Phillips, ex integrantes de Genesis, aparecían disfrutando al lado del cantante. Luego sonaron dos favoritas “Who Said I Would?” y “Separate Lives”, cover de Steven Bishop.

Hasta el cierre de esta edición se espera que Collins regalará siete piezas más, que incluyen homenajes a The Supremes y Phillip Bayley. La noche tendrá su cierre con broche de oro con “Take Me Home”.

ÉXITO

Phil Collins presentó a su hijo Nicolas, de apenas 16 años, quien se sentó atrás de la batería, justo como lo hacía su padre.

El intérprete es una leyenda cuyo trabajo ha sido aclamado, mientras nuevas generaciones descubren su legado musical y lo toman como inspiración.

The Pretenders se caracteriza por la complejidad de sus arreglos musicales y la de sus equipos de sonido, así como la exhibición de talento en materia de guitarras de sus intérpretes.