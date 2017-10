Pet Shop Boys pone a bailar al Palacio de los Deportes

Ciudad de México

Los Pet Shop Boys regresaron a la Ciudad de México para ofrecer un show lleno de sonidos y bailables que comenzaron desde el primer tema.

El dueto abrió la velada con 'Inner Sanctum', tema de su más reciente album "Super", y a partir de ahí intercalaron temas nuevos con grandes éxitos que los han consagrado como unos de los más grandes exponentes del electro pop en el mundo.









Temas como 'Oportunities' (lets makes lots of money), 'The Pop Kids', 'In the Night', 'Burn' y 'Love Is a Bourgeois Construct' fueron parte del primer bloque del show, que remato con una versión más actual de New York City Boy, la cual puso a bailar al Palacio de los Deportes.









El show tiene programado un total de 15 canciones, encarmadas con un escenario minimalista donde las luces, el video y los lasers son elementos indispensables.