Estrellas internacionales mandan mensajes de apoyo a México

Ciudad de México

Las estrellas de la música y el cine internacional usaron sus redes sociales para mandar mensajes de apoyo a México después del sismo de magnitud 7.1 que sacudió el centro del país.

Hasta el momento se reportan por lo menos 225 muertos en la Ciudad de México, Morelos y Puebla. Así se manifestó la comunidad artística internacional.



Britney Spears

"Envío mi amor a México"

Drake Bell

"México, mi corazón está con ustedes. Espero que todos estén a salvo."

Miguel Bosé

"México no se merece tanto castigo. No puedo pensar. Sólo siento angustia. Todo mi consuelo a las familias afectadas. No me lo puedo creer."

Darren Aronofsky

"Mi corazón está con México"

Shakira

"Muy triste por esta terrible tragedia en México..."

Fifth Harmony

"Devastador. Nuestros corazones están con ustedes, Ciudad de México"

Selena Gomez

"Orando por todos en la Ciudad de México. Que devastador."

Dua Lipa

"Mis pensamientos están con todos en la Ciudad de México. Enviándoles mi amor durante este momento desgarrador y devastador momento"

