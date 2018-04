Jamiroquai, el referente del funk y acid jazz

Ciudad de México

Una de las bandas más importantes del funk y acid jazz, Jamiroquai, regresa a México después de siete años de ausencia; esta noche se presentará en la Arena Ciudad de México con su gira Automaton.

Jamiroquai, fundada en Londres en 1992, pronto se posicionó como una de las agrupaciones referentes del funk y acid jazz de comienzo de 1990.

Jay Kay, Toby Smith, Stuart Zender, Nick Van Gelder y Wallis Buchanan, fueron la primera alineación, actualmente, sólo el vocalista, Jay Kay, es el único que se ha mantenido.

El nombre de la banda surge debido a una tribu indígena norteamericana llamada iroqueses, de la cual el vocalista dice identificarse mentalmente y la palabra Jam o jamming, que significa improvisación musical.

Tan sólo un año después de la formación del grupo, firman con la disquera Acid Jazz y publican su primer disco Emergency Of The Planet Earth.





El disco mezcla diversos géneros musicales como el acid jazz, samba, pop y funk.

Su segunda producción discográfica se titula The Return of the Space Cowboy, que se publica en 1994. El disco deja de lado su etapa instrumental y comienzan a involucrarse con otros géneros.

Llegó al segundo lugar en ventas en Londres, no superó a su predecesor.





El éxito mundial lo consiguen con su tercer álbum de estudio, al cual llamaron Travelling Without Moving, publicado dos años después, en 1996.

Fue el disco más vendido, hasta ese momento, de la banda y el disco de funk más vendido en la historia de la música según los récords Guinness. Vendió más de 12 millones de copias en todo el mundo.

El video de "Virtual Insanity" ganó cuatro premios MTV, entre los que destacan Mejor Video de Año y Mejor Cinematografía.

En 1999 lanzan al mercado su cuarto álbum de estudio titulado Syncronized. Para este disco un nuevo bajista se integra a la banda, Nick Fyffe, el cual acentúa aún más el lado funk de la banda.

Jamiroquai deja de lado las letras con temática social y se vuelven más simples, al escribir sobre la adolescencia de Jay Kay.

Para el año 2001 publican A Funk Odyssey, el grupo cambia radicalmente su estilo musical y se acerca más a la música disco.

De este disco se desprenden éxitos como "Love Foolosophy" y "You give me something". Uno de los miembros originales, Toby Smith, deja a la banda para dedicarse a su familia.

Cuatro años después, Jamiroquai regresa con nuevo disco y lo titulan Dynamite.

El disco obtuvo el puesto 34 de las listas británicas y una de sus canciones se usó para la edición del videojuego FIFA 06, nos referimos a "Feels just like it should".

En 2006 Jamiroquai cambió de sello discográfico, dejando a Sony Music y firmando con Universal Records.

Tuvieron que pasar otros cuatro años para que la banda inglesa publicara un nuevo disco y fue hasta 2010 que se dio este hecho.

El álbum se llamó Rock Dust Light Star, el cual se publicó el 1 de noviembre de 2010. Para este momento, la banda grabó 40 canciones, de las cuales 15 fueron las seleccionadas para ser lanzadas en diferentes formatos.

Recientemente la banda lanzó su último trabajo discográfico, después de siete años en silencio y lo titularon Automaton.

Así mismo se llama su gira mundial que el 10 de abril, pisará la Arena Ciudad de México.

