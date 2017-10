Fats Domino, el músico que marcó los inicios del rock

Ciudad de México

El rock perdió a uno de sus representantes más destacados, Fats Domino murió rodeado de sus familiares y amigos a los 89 años. El pianista también fue un icono en el blues.

Como uno de los pioneros del rock and roll en la década de 1950, Domino vendió 65 millones de discos, más que nadie en ese período, excepto Elvis Presley, según reportó el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Tenía docenas de canciones en las listas de pop y rhythm and blues, incluyendo "Blueberry Hill", "Is not That a Shame", "Blue Monday", "I'm Walkin", "Whole Lotta Loving". "Hola, Josephine", "Caminando hacia Nueva Orleans", "Voy a ser una rueda algún día" y "Dejen que los cuatro vientos soplen".

Antoine Dominique Domino nació el 26 de febrero de 1928 en Nueva Orleans. Un familiar le enseñó a tocar el piano a los 14 años, lo que le dio un estilo único en el que mezcló el sonido clásico de Nueva Orleans con el blues y el country.

Actuó en clubes nocturnos cuando todavía era un adolescente y pronto se asoció con el trompetista Dave Bartholomew, quien se convertiría en su coguionista y productor y ayudaría a refinar su estilo de piano.

Bartholomew ayudó a Domino a lanzar su primer sencillo, "The Fat Man", en Imperial Records, su casa discográfica hasta 1963. La canción se acredita como el primer disco de rock en vender más de un millón de copias y algunos consideran que es el primer single de rock, de acuerdo con la revista Billboard.

En 1955, Domino lanzó la primera de una serie de sencillos de oro y multi platino, como "Is not it a shame".

Los éxitos siguieron llegando, con canciones como "If You I Love", "Valley of Tears", "The Big Beat", "Whole Lotta Loving", "I'm Ready" y "Walking to New Orleans", en los que se puede escuchar el piano rítmico inspirado en Dixieland.

El cantante continuó cantando canciones populares a fines de la década de 1950, como "Whole Lotta Loving", "I'm Ready" y "I Want To Walk You Home", dejando Imperial en 1963 después de anotar 37 éxitos top 40 para la etiqueta.

Su influencia repercutió a lo largo de la próxima década cuando los actos de Invasión británica, incluidos los Beatles y los Rolling Stones, emplearon algunos de sus componentes básicos para hacer del rock un fenómeno mundial.

Uno de los últimos singles de Domino fue una versión de 1968 de "Lady Madonna" de los Beatles, una canción que fue notablemente influenciada por su interpretación de piano de percusión.

El cantante recorrió el mundo a principios de la década de 1990, pero en su mayoría se quedó en Nueva Orleans.

Su legendaria casa fue destruida en 2005 durante el huracán Katrina

Fue uno de los primeros cantantes en ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986, junto a íconos como Elvis, James Brown, Little Richard y Chuck Berry.

También recibió la Medalla Nacional de las Artes del ex presidente Bill Clinton en 1998 y el Grammy Lifetime Achievement Award en 1987.

