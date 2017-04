Pearl Jam entrará al Salón de la Fama del Rock and Roll

Nueva York

Pearl Jam, Tupac Shakur, Joan Baez, Electric Light Orchestra, Journey y Yes serán incorporados al Salón de la Fama del Rock and Roll el viernes por la noche.

Nile Rodgers recibirá un premio especial en el evento, a realizarse en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York.

Entre los presentadores estarán David Letterman, Snoop Dogg, Pharrell Williams, Dhani Harrison, Pat Monahan, Jackson Browne y Alex Lifeson de Rush.

Shakur, un prolífico rapero, fue asesinado a tiros estando en la cúspide de su carrera en 1996. "Keep Ya Head Up", "Life Goes On", "Ambitionz Az a Ridah" y "Changes" son algunas de sus canciones más conocidas.

Tras la incorporación de Nirvana hace apenas tres años, Pearl Jam es la segunda banda con raíces en la escena grunge rock de Seattle que ingresa al Salón del Rock. La popularidad de la banda explotó desde sus inicios en los 90, con canciones como "Alive", "Jeremy" y "Even Flow".

Shakur, Baez, Pearl Jam y ELO fueron todos elegidos en su primer año nominados.

Para ser elegibles, los nominados de este año tenían que haber lanzado su primera grabación en 1991 o antes. Los agasajados eventualmente serán destacados en el museo del Salón de la Fama del Rock en Cleveland.

