Fans esperan pacientes a Paul McCartney en su hotel

Ciudad de México

Paul McCartney ofrecerá mañana en el Estadio Azteca el primer recital en el marco de su One on One Tour en el país. Como es tradición, varios fans han decidido "hacer guardia" a las afueras de un hotel sobre Paseo de la Reforma, con la esperanza de verlo pasar o si hay más suerte, llevarse un autógrafo del músico a casa.

Rodrigo Monterrubio, de 21 años, es uno de los varios apostados sobre la banqueta, una fila de personas lo separa de las vallas metálicas que la gerencia del lugar colocó en todos sus accesos. El joven está ansioso por ver a McCartney, ya que no logró conseguir boletos para el concierto del inglés.

"Mi papá escuchaba mucho la música de The Beatles y me gustan, son muy buenos. Paul es de los que todavía están, pero también su propuesta como solista es genial. Su música es excelente y me va a gustar hasta que me muera. Tristemente no conseguí boletos, pero estoy aquí esperando", dijo Monterrubio que llegó a medio día al hotel.

Con cartulinas u hojas de papel con sentidos mensajes, todos esperan poder mostrarle su admiración directamente al intérprete de "Lady Madonna". De acuerdo a una fuente de su staff, el músico llegará hoy por la tarde. En tanto, otra parte del equipo de McCartney aprovechó el tiempo para caminar sobre la principal avenida de la CdMx.

