Paty Cantú vive la música con su libertad creativa

Ciudad de México

Paty Cantú disfruta de los resultados de su libertad creativa con su nueva producción discográfica titulada #333, en la que reúne a músicos de diferentes partes del mundo como Australia, España y Colombia.

"Este proyecto está construido pensado en que no tenga etiquetas, porque tiene canciones de distintos géneros musicales, con artistas de diferentes nacionalidades y distintas generaciones", expresó en entrevista con ¡hey!

Canciones como "#Natural" en la que compartió con Juhn, de Puerto Rico; "Miento", en la que hizo mancuerna con el guatemalteco Jesse Báez, son algunos adelantos que la intérprete ha lanzado al mercado.

Cantú destacó también cómo fue la colaboración con la colombiana Karol G, con quien compartió uno de los éxitos de su carrera, "No fue suficiente".

"A Karol la escogí, porque es una mujer que está luchando mucho y que está haciendo algo diferente, hoy está dándole algo muy importante a la mujer en su género, que es el urbano".

Sobre la creación de este álbum, comentó que existió un momento clave en el que "me enamoré como nunca antes de la vida y de alguien; se me abrió la mente y descubrí mi fragilidad y me di cuenta de que puedo planear mil cosas y quizá no estar en el siguiente minuto de mi vida.

"Decidí que tenía que ser feliz en el ahora, entonces amé como nunca y viví la música como nunca, fue el momento en el que decidí arriesgarme como nunca (...) no estoy buscando complacer a alguien en particular, estoy buscando ser honesta y conectar con quien sienta conectar conmigo", detalló.

Paty está lista para cantar las canciones de #333 que saldrá a la venta este 25 de mayo y que cantará en vivo en concierto el 1 de junio en el Auditorio Nacional, donde tendrá ocho invitados especiales, entre ellos Jesse Báez, Juhn y Karol G.

Cantú también alista una gira en conjunto con el cantante de género urbano Sebastián Yatra, que estará preparada para la segunda mitad del año con la que llegarán a Monterrey, Guadalajara y Estados Unidos.

LO QUE VIENE

- La cantante expresó que después del lanzamiento del disco #333 estrenará canciones en las que colaboró con artistas internacionales.

- Se presentará en los Premios MTV con el cantante Jesse Báez con el tema "Miento".

- Lo más importante en la carrera es disfrutar de su trayectoria y le gustaría realizar un dueto con The Weekend.

