Paty Cantú está lista para su concierto en el Auditorio

Ciudad de México

La cantante Paty Cantú está lista para presentarse en concierto en el Auditorio Nacional, donde le dará a sus fans algunas sorpresas, entre ellas la presencia de ocho cantantes invitados, entre ellos, Karol G, Juhn y Jesse Báez.

"En vivo van a escuchar las canciones que ya conocen, las de mi nuevo disco #333 y hasta canciones nuevas que no están incluidas. El show tiene momentos en atmosferas distintas, un momento de desahogo, de catarsis, para llorar, para dejar ir y otro momento de celebración continua que te dan esperanza", dijo en entrevista con ¡hey!

La intérprete dará a conocer los temas de su más reciente producción musical #333 que se lanzará este 25 de mayo.

Sobre la creación de su nuevo álbum, Paty detalló que este proyecto nació porque "me enamoré como nunca antes me había enamorado de la vida y de alguien; se me abrió la mente y descubrí mi fragilidad y me di cuenta que puedo planear mil cosas y poder no estar en el siguiente minuto de mi vida.

"Decidí que tenía que ser feliz en el ahora, entonces amé como nunca y viví la música como nunca, fue el momento en el que decidí arriesgarme como nunca(...) no estoy buscando complacer a alguien en particular, estoy buscando ser honesta y conectar con quien sienta conectar conmigo".

