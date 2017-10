Paramore 'enloquece' al Palacio de los Deportes

Ciudad de México

Los fans de Paramore mostraron su desesperación por ver a sus ídolos, por lo que comenzaron los chiflidos, poco más de las 21:15 horas, momento en el que la banda salió al escenario del Palacio de los Deportes, momento en que se detonaron los gritos.

Personas de todas las edades, especialmente de adolescentes gritaron al ritmo de música rock que caracteriza a la banda.

"Hard Times, "Ignorance", "Still Into You" y "Daydreaming" fueron las primeras canciones que interpretaron para levantar a los asistentes de sus butacas y quienes estaban en acceso general bailaran a lo largo de la presentación.

Tras un par de canciones más, la vocalista Hayley Williams dijo "Hola Buenas noches México, somos Paramore", mismas palabras que en español emocionaron a los asistentes.

Ya en inglés, continuó: "Ha pasado mucho tiempo y los he extrañado mucho, tengo una pregunta ¿trajeron sus zapatos para bailar esta noche? porque vamos a bailar" y se dispuso a interpretar "That's What You Get" y el público enloqueció brincando al ritmo de la melodía.

Tras un par de canciones más, la vocalista agradeció al público. "¿Cómo se sienten? Ciudad de México, denle un aplauso a PVaris", grupo telonero de la noche, y agregó: "es nuestra última parada del Tour Two", dijo Hayley.

"Por supuesto estar aquí es increíble; quiero tomar un momento para decir que bonito es estar aquí para celebrar la música y el estar viva con ustedes".

La banda interpretó la canción "26", las luces de los celulares simularon una bandera de México.





Mediante los comunicados emitidos por Paramore México, un club de fans, dieron a conocer que los asistentes tendrían que portar un color que integran los colores de la bandera mexicana de acuerdo a la zona, como la A color verde que prendió en cómo verde, zona B en blanco, D y E color rojo, lo que hizo que el Palacio de los Deportes se iluminara y generara admiración para la banda, ya que fue sorpresa planeada por los mismos fans.

"¡Ya tuvimos canciones tristes! ¡Es momento de bailar!, gritó Williams. Para "Misery Business", subió a cantar a un fan, quien manifestó su emoción y junto a la banda cantó los coros de la canción.

Después vinieron "Scooby", "Caught In The Middle" y "Ain't It Fun", al ritmo de los músicos y el guitarrista Taylor York.

Antes de finalizar con "Rose-Colored Boy", uno de los integrantes de la banda sacó la bandera de México y agradeció el apoyo de los capitalinos, con aún mucha energía, finalizó el concierto dejando a los espectadores satisfechos.

