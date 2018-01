María José se entrega a los leoneses en el Palenque

León, Gto.

Ante un público leonés eufórico, María José ofreció un show multicolor lleno de talento, ante miles de personas que se dieron cita el pasado sábado en el Palenque de la Feria de León.

Cientos de personas que se dieron cita desde las 22:00 horas, disfrutaron de una noche llena de melodías al rito del pop en español que ofreció la cantante María José, quien continúa con su gira, Lo Que Te Mereces Tour.

Cerca de la media noche los asistentes corearon canciones como, “Frente a frente”, “Adelante Corazón”, “No Soy Una Señora”, “El amor Coloca”, entre otros grandes éxitos de la cantante.

Dentro del repertorio musical no podían faltar, “Las Que Se Pone Bien La Falda” y “Habla Ahora”, que pertenece a su último material discográfico, estos últimos hits consiguieron estar en el top 5 en radio a nivel nacional.

La entrevista

Cómo parte de su gira “Lo que te mereces Tour” la cual la había inició el año pasado en León, en entrevista María José comentó que sería diferente a lo que se había visto antes y con varias sorpresas.

“Traemos algunas variaciones, obviamente con vestuario, videos, un poco más formado el número”.

La Josa señaló que este 2018 pudiera sacar nuevo material discográfico.

Al respecto María José manifestó que se siente muy contenta cantando para la gente de León.

“Estoy feliz, cantando con mi gente, con ustedes, con mis fans y no es la primera vez que pasa aquí en León. De hecho el año pasado hubo una confusión con las fechas y me tocó cerrar y la mayoría de las veces me toca abrir y celebrar mi cumpleaños en el Palenque”, dijo.

No perdió oportunidad para comentar su dinámica como madre, “mi mamá me echa la mano con mi hija, hace rato la acusó de que no quería bañarse. Estoy enterada de lo que sucede”.