Ozzy Osbourne pone fin a la exitosa fiesta del ‘Hell & Heaven’

México

Ya habían pasado más de ocho horas de iniciada la fiesta metalera del Hell & Heaven, cuando miles de personas se aglomeraron en el escenario principal, porque la presencia de Ozzy Osbourne era inminente en la segunda jornada de la cita musical en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El reloj marcaba casi las 11 de la noche cuando temas como “Bark at the Moon”, “I Don’t Know” y “Road to the Nowhere” se escucharon por todo el lugar, gracias a la participación de los fans que se extasiaban con el canto y el juego de láser en el cielo.

Minutos antes, Judas Priest llegó a México desde Inglaterra como una de las principales bandas del festival Hell & Heaven para dar su espectáculo en el Hell Stage. Los gritos y empujones se hicieron presentes desde que apareció en el escenario para interpretar “Breakin’ The Law” y “Pain Killer”, en el segundo día de la jornada, que volvió a registrar una exitosa participación de 80 mil personas.

El festival arrancó con los mexicanos S7N y su trash metal; por su parte las californianas L7, quienes tocaron por primera vez en tierra Azteca, tuvieron un gran recibimiento en medio de aplausos y gritos de los fanáticos que llegaron en las primeras horas de la cita metalera.

Después de un poco de lluvia, ésta perdonó el segundo día del festival, en el que además de los variados estilos musicales, también ofreció una serie de actividades paralelas en los cuatro escenarios que se montaron. Una barbería, un stand para tatuarse y uno más para contraer matrimonio formaban parte de la fiesta y estaban al alcance del público, así como una zona con inflables y actividades para los niños, hasta donde retumbaban los acordes musicales.

Alrededor de las 3 de la tarde, cuando el sol tomaba un rol protagónico, aficionados de Marilyn Manson esperaron su show recargados en las vallas. El escenario Heaven Stage enmarcó al vocalista en su espectáculo que levantó los ánimos en el escenario de la Magdalena Mixhuca.

La euforia aumentó en el recinto con Gojira, que hizo retumbar el Hell Stage al ritmo de los riff de death metal: “Es agradable estar por segunda ocasión en México enmedio de este océano de gente”, dijo Joe Duplantier, líder de la agrupación tras tocar temas como “Silvera”, “Flying Whales” y “L’enfant Sauvage”.

Llegó el turno de Tenacious D. “¿Están listos, cabrones? A huevo”, dijo Jack Black, quien no paraba de hablar en español. La agrupación consiguió ser de las mejores de la noche: “Tenemos un presidente muy estúpido, muy loco, pero nosotros, Tenacious D, amamos a México”, afirmó el actor norteamericano. Como se esperaba, su presentación estuvo llena de rock and roll y diversión.

CLAVES

LA BANDA

Las autoridades ofrecieron servicio de transporte a diversas partes de la capital, durante la fiesta que presentó a 45 bandas.

En su edición 2018, el festival consiguió reunir 160 mil personas en el autódromo, gracias a los seguidores del rock que hicieron de este evento una de las mejores ediciones del Corona Hell & Heaven.