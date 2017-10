“Nunca se rompan, México”: Bono

México

La banda irlandesa U2 protagonizó una emotiva velada en el Foro Sol, como parte de su tour The Joshua Tree y durante su concierto aprovechó para enviar un mensaje de fortaleza y su solidaridad tras el sismo del 19 de septiembre.

En cuanto los integrantes de la agrupación entraron al escenario, el público estalló en ovaciones. La batería comenzó a sonar, seguida de la guitarra y el bajo, para interpretar “Sunday Bloddy Sunday”.

“Muchas gracias Ciudad de México”, dijo Bono antes de comenzar a tocar “New Year’s Day”; los asistentes respondieron con un grito; quienes estaban en la pista no dejaron de saltar y levantar los brazos.

“Gracias por recibirnos una vez más, regresar a sus vidas en este momento. Es maravilloso que tengamos esta noche de rock. Dejen ir el dolor de este momento”, expresó el vocalista para seguir con “Bad”.

“Nunca se rompan México. Viva México. Viva México”, gritó Bono mientras pidió al público encender y levantar sus celulares, llenando el Foro Sol con cientos de “estrellas”.

Sus palabras provocaron que la emotividad que ya imperaba, reinara porque la energía invadió a los presentes y el recinto entero entonó algunas estrofas de “Cielito Lindo”, para seguir con “Pride”.

Después se produjo el momento central de The Joshua Tree, un gran árbol rojo iluminó el escenario; luego, una gran pantalla cinematográfica apareció, y se dió pie a “Where the streets have no name”.

El coro completo de “Still haven’t found” fue interpretado por los fans que no dejaron de cantar en toda la canción.

“El sonido más hermoso del mundo, gracias”, agradeció el vocalista. “With or without you”, “Bullet the blue sky” y “Running to stand still” fueron los siguientes temas, en este último Bono deleitó a los asistentes con su armónica.

“Red hill mining town”, “In God’s country”, “Trip through your wires”, “Exit” y “Mothers of the disappeared” completaron la velada, en la que lo mismo se vio a jóvenes que adultos y maduros disfrutando por igual.

Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. iniciaron el cierre del concierto con temas “Beautiful day”, “Elevation” y “Vertigo”, ante el clamor de sus fans.

Mientras la bandera mexicana se proyectaba en la pantalla y las notas de “Spanish Eyes” se reproducían por el foro para cerrar la sensible velada.

AMOR MEXICANO

Los fans de U2 mostraron su aprecio por la banda desde que se abrieron las puertas del Foro Sol, pues muchos de ellos esperaban desde antes de las 4 de la tarde para entrar al recinto.

No perdieron la oportunidad de comprar playeras, gorras y pósters de la banda, otros se pintaron sellos con el logo del grupo irlandés en la mejilla. Una gran mayoría traía ropa con la imagen de los músicos.

Un hombre portaba un cartel con la imagen de Bono que el mismo pintó, “sáquenlo en la tele para que Bono me vea, lo admiro desde joven”, pidió a este medio. Otro más se acercó y se descubrió el hombro, tiene un tatuaje que muestra las letras U2.

Ya durante el concierto, un pequeño de no más de ocho años le dijo a sus padres, quienes corean todas las canciones: “Me gustan mucho”. Su papá orgulloso contesta: “Ese es The Edge en la guitarra, así podrías tocar”.

Todos los presentes demostraron de una u otra forma la admiración por la banda irlandesa, algunos volverán a disfrutar la experiencia hoy en el segundo concierto que ofrecerán en el Foro Sol.

CLAVES

EL "TOUR"

Noel Gallagher’s High Flying Birds fueron los invitados especiales y abrieron el concierto con una gran ovación del público.

En junio pasado el grupo lanzó una edición de aniversario de The Joshua Tree, albúm que presentaron en 1987.



Esta noche será el segundo concierto de la banda.