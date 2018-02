Nick Jonas llega a la Ciudad de México

Ciudad de México

El cantante Nick Jonas ya se encuentra en la Ciudad de México, donde será quien abra el concierto de Bruno Mars en el Foro Sol este viernes y sábado.

En medio de gritos de apoyo de sus fans, la estrella compartió un video en su cuenta de Instagram en la que dijo: "Se siente la vida al aterrizar en México".

Recientemente, BrunoMars arrasó con seis premios Grammy, entre ellos Mejor Álbum del año por 24K Magic: la industria de la música estadunidense eligió dar su máximo honor a un cantante que ha triunfado comercialmente al revivir un sonido del funk clásico y bullanguero.

Mars arrasó en los Grammy al conquistar los principales premios, de mejor álbum a mejor canción por "That's What I like" y mejor grabación por "24K Magic", dejando atrás al hit viral puertorriqueño "Despacito" que buscaba convertirse en la primera canción en español en conquistar estos galardones.

El cantante, quien recientemente visitó Monterrey, presentará su más reciente disco 24K Magic del que se desprenden canciones como "That's What I Like".

