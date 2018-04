¿Quién es Nick Cave and the bad seeds?

Ciudad de México

Nick Cave and the bad seeds, banda multinacional, es considerada una de las bandas post punk más importantes en la música.

Han editado 16 discos de estudios y un álbum en vivo, con lo que se han mantenido en el gusto musical desde 1984 que se creó la banda.

El primer disco de la banda se publicó el 18 de junio de 1984 y se tituló From her to eternity. Previamente, Nick Cave tenía otro grupo, del que tomó el nombre del último disco: Mutiny/The bad seed, para nombrar a su actual agrupación.

El álbum recibió buenas críticas en general.

Tuvieron una actuación especial en la película de Win Wenders Las alas del deseo.

Para 1985, editan su segundo trabajo discográfico titulado The firstborn is dead.

El nombre del disco hace referencia a Jesse Garon Presley, gemelo de Elvis Presley quien nació muerto.

A partir de entonces, la banda no ha parado de hacer discos:

>>> Kicking Against the Pricks (1986)





>>> Your Funeral... My Trial (1986)





>>> Tender Prey (1988)





>>> The Good Son (1990)





>>> Henry's Dream (1992)





>>> Live Seeds (1993)





>>> Let Love In (1994)





>>> Murder Ballads (1996)





>>> The Boatman's Call (1997)





>>> No More Shall We Part (2001)





>>> Nocturama (2003)





>>> Abattoir Blues/The Lyre of Orpheus (2CD) (2004)





>>> Dig, Lazarus, Dig!!! (2008)





>>> Push the Sky Away (2013)





>>> Skeleton Tree (2016)

