Napoleón seguirá llevando su romanticismo a las mujeres

Ciudad de México

José María Napoleón presentó su más reciente algún album Vive, integrado con diversos duetos con cantante como Yuri, José María, Mon Laferte, Manoella Torres, entre muchos más, con quienes comparte canciones inéditas.

Con este disco busca agradecer a su público por el apoyo que le han brindado durante su trayectoria artística.

"Siempre pensé que no sería bueno marcharme muy discretamente y así como el viento perderme en algún lado; lo que trajo consigo este álbum, ha sido muy grato porque me ha permitido acariciar la idea de otro disco, la posibilidad de volver a grabar un disco de canciones inéditas", comentó el cantante.

Después de dos años de trabajar el material discográfico, el primer sencillo "Atrévete" saldrá el próximo 30 de junio.

"Como siempre mis canciones las titulo hasta que ya las escribí, hasta que ya sé que son parte de un disco; hacer esto también es una sorpresa para mí; todas las canciones son inéditas, espero que sea un buen presagio", dijo el compositor.

Respecto a los distintos géneros que se han apoderado de las listas musicales, como el urbano o reggaeton, el compositor habló de una experiencia con un joven que platicó con él sobre las canciones románticas para enamorar a una mujer.

Dijo que le explicó que a ellas se les enamora con canciones de José Alfredo Jiménez o que lleguen a los sentimientos.

"Yo no soy ninguna autoridad, pero me gusta expresar mi voluntad, mi pensamiento y puedo compartir la experiencia con un muchacho y le dije: ´cuando pasen los años y te enamores, ojalá nos encontremos nuevamente y platiquemos, tuve la suerte de verle de nuevo y me dijo que tenía razón", comentó el intérprete de "Hombre".

"Yo sigo escribiéndole canciones a la mujer que se deje querer y te quiera, a la mujer hay que lastimarla con caricias y hay que ofenderla con palabras hermosas, te dejas llevar por esos sentimientos tan hermosos que hace el amor y ellas son las protagonistas de la vida de nosotros, hay rendirles siempre homenaje", dijo Napoleón.

Para la realización del disco, se escogieron las canciones adecuadas para la edición de lujo, la cual integra dos discos, más DVD.

Al hablar de su experiencia con los cantantes que conforman algunos duetos, dijo: "Fue muy gratificante, no digo que soy amigo de María José, pero si es quien más me sigue acompañando en los conciertos.

"Yo la admiro tanto y la experiencia que yo tengo con él puedo decir que es una persona linda, sin dejarlo de ser Mon Laferte, Manoella Torres, Beto Zapata, Luis Humberto", dijo el compositor.

"Yuri, trascendental cantante; todo ha sido maravilloso", añadió.

El próximo 2 de julio ofrecerá un concierto en el Auditorio Nacional con su gira Poeta de la Canción.

HISTORIA

Cuando le propusieron la idea de hacer un álbum con canciones inéditas, Napoleón ya tenía muchas de ellas guardadas ya que jamás ha dejado de escribir.

Le gustaría que Carlos Rivera o Alejandro Fernández interpretaran algunas de sus composiciones.

Canciones como "Deja", "Sin tu amor", "Lo que fue no será", "Celos", son algunas de las canciones que están incluidas en el DVD.