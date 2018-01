Los músicos que nunca han ganado un Grammy

Nueva York

Durante los 60 años de los premios Grammy, varias figuras de la música no han sido reconocidas por la Academia de la Grabación Estadunidense como Janis Joplin, Queen o Depeche Mode, aunque sí han sido no se llevaron gramófono.

Los Rolling Stones, sorprendentemente, solo han ganado dos Grammy y Led Zeppelin finalmente consiguió su primero en el 2014.

El fallecido Lou Reed obtuvo únicamente un gramófono, al mejor video musical versión larga, mientras que su antigua banda, The Velvet Underground, nunca fue reconocida por su música.

A continuación una lista de músicos que no han ganado un Grammy:

>>> Bob Marley

El primer Grammy en la categoría de reggae se entregó en 1985, cuatro años después de que muriera Marley.

A pesar de eso todos sabemos que debió haber ganado o por lo menos sido nominado en las categorías de álbum, canción y grabación del año, mientras estaba vivo.

Al menos sus hijos han sido galardonados en los Grammy: Ziggy y Stephen tienen ocho gramófonos cada uno, mientras que Damian, Cedella y Sharon tienen tres cada uno.

>>> Queen

La banda obtuvo cuatro nominaciones a lo largo de su carrera: Bog Seger y Chicago son responsables de haberle ganado a "Bohemian Rhapsody" y "Another One Bites the Dust" en los Grammy.

>>> Depeche Mode

La agrupación obtuvo cinco nominaciones a lo largo de su carrera: Justin Timberlake y Janet Jackson superaron a Depeche Mode en la década del 2000, cuando el grupo compitió en la categoría de mejor grabación dance en distintos años.

>>> Janis Joplin

La intérprete obtuvo en su carrera dos nominaciones: Al menos Joplin perdió en la ceremonia de 1972 ante "Tapestry" de Carole King y "Bridge Over Troubled Water" de Aretha Franklin.

>>> Snoop Dogg

El rapero ha obtenido 16 nominaciones pero hasta el momento no ha conseguido alguna de estas preseas.

>>> Notorious B.I.G

Obtuvo cuatro nominaciones: Rompe el corazón que Biggie haya perdido dos Grammy en la ceremonia de 1998, que se realizó casi un año después de su muerte, y que le haya ganado su gran amigo Puff Daddy.

La canción épica de B.I.G "Hypnotize" perdió en la categoría de mejor interpretación de rap ante "Men in Black" de Will Smith.

>>> Patti Smith

Con cuatro nominaciones: Sheryl Crow y Fiona Apple rockearon más duro que Smith, de acuerdo con los Grammy, cuando Smith fue nominada a mejor interpretación rock vocal femenina en dos años diferentes. Smith también perdió ante Carol Burnett y Jimmy Carter en la categoría de mejor álbum hablado.

>>> Nas

El cantante ha obtenido 13 nominaciones y no ha logrado coronarse con algún gramófono.

Otros artistas que han sido galardonados por su trayectoria pero que no han ganado un Grammy en competencia son The Ramones, The Who y Buddy Holly.

Y entre los artistas sin nominaciones ni Premios a la Trayectoria están Bjork, Guns N Roses, Iggy Pop, Kiss, Morrissey, Oasis, Rush, The Kinks, The Strokes y Queens of the Stone Age.

