En la música destacas por tu talento: Mónica Noguera

México

Después de más de dos décadas en el terreno de la conducción, Mónica Noguera mantiene su posición en ese rubro, pues asegura que “trabajo siempre hay, siempre y cuando tú quieras seguir trabajando y buscando las oportunidades o aprovechando las que se te presentan en el camino”.

Actualmente Noguera, quien hizo una larga carrera en Telehit y también condujo algunos programas producidos por Raúl Velasco, está a cargo del programa Bla Bla Show para MVS, en el cual habla de espectáculos e información que no solo comenta, sino de la que también tiene la responsabilidad “del contenido editorial”.

A la par, se da tiempo de explotar otras facetas, como la de empresaria, pues en mancuerna con sus amigas Adriana Amutio, Carina Ricco y Jaydy Michel se asoció con Cloe para lanzar una línea de bolsas bajo el concepto Sexto Sentido.

¿Cómo surge la idea de diseñar bolsas, cuáles son las particularidades de su propuesta?

En realidad todas, Adriana, Carina y Jaydy coincidimos en la importancia de las bolsas para las mujeres; es un accesorio que siempre llevamos y para mí hay aspectos que son indispensables, la sencillez, la sobriedad, y me gusta el color negro, por eso es clave en esta colección.

“Además, a estos diseños les incorporamos flecos y detalles que siempre nos han caracterizado. Yo he estado involucrada en el mundo de la música; con Adriana he hecho muchos programas de rock, en Telehit; además, ella es esposa de Álex de Maná, entonces tenemos alma roquera y las bolsas, de alguna manera, proyectan esa particularidad. Aunque en realidad creamos diseños sencillos que puedas usar tanto en el día como en la noche, que sean bolsos grandes, que te sirvan para viaje, para estar metiendo absolutamente todo. En realidad, los hicimos en base a lo que estamos usando a diario”.

¿Qué hay con la conducción?

Estoy haciendo Bla Bla Show, es un programa de revista. Me gusta mucho, porque estoy muy involucrada con el contenido editorial, a mí me gusta dar información, estoy en contra de las opiniones muy radicales, personales y usar la televisión para eso. Me gusta informar a la gente, eso es lo que he estado haciendo con este nuevo programa, que se proyecta por MVS.

Esta oportunidad me la dio Lalo Marrón, director de la cadena. Trabajé con él en Telehit por muchos años, él sabe totalmente el hilo qué a mí me gusta seguir. En Telehit estuvimos viajando durante 10 años a distintos países, haciendo entrevistas y cuando se da esta oportunidad, como cuando necesita hacer un programa con este perfil, me llama y además dándome toda la libertad, no solo dentro de la conducción, sino también dentro del contenido editorial.

Te tocó conducir diferentes programas musicales que eran considerados las mejores plataformas para que los cantantes y compositores dieran a conocer sus temas, pero todo eso ha cambiado; de hecho, los protagonistas de ese ámbito se quejan de que ya no existen esas plataformas. ¿Qué pasó, con la industria musical?

Las plataformas ya son digitales totalmente, la industria ha cambiado, porque antes si no tenías la televisión era muy difícil que pudieras destacar, más como artista independiente, en cambio ahora, ya hay muchos más artistas que no forman parte de una compañía disquera, que hacen su material independiente, que se dan a conocer a través de las redes, y a mí me parece maravilloso.

“Antes las compañías disqueras eran absolutamente todo, era una industria que le daba al artista ese apoyo, ahora no lo necesitan. Ahora necesitas tu talento y saber por dónde moverte. Y de un momento a otro puedes tener millones de seguidores y de vistas con tu trabajo gracias a las redes, por eso me parece maravilloso el avance tecnológico que hemos tenido, porque creo que le ha ayudado mucho a la música”.

Hablabas de tu gusto por el rock, ¿es el único género que te gusta?

No, me gusta de todo, me gusta mucho la música inglesa, me gusta Coldplay, Oasis, pero también me gusta la música en español. Soy y seguiré siendo siempre fiel a Soda Stereo, Camila, creo que el trabajo de Mario Domm es espectacular, él se me hace uno de los cantautores más brillantes de todos los tiempos dentro de la música en español. Y me gusta mucho en general la música.

Después de tantos años, ¿a qué atribuyes tu vigencia en la conducción?

Creo que lo importante es que quieras seguir trabajando, cuando quieres seguir trabajando encuentras trabajo. Yo por eso no creo en eso de que “no encuentro trabajo”. La verdad, siempre he pensado que cuando quieres, lo encuentras.

“Obviamente vas cambiando de rumbos en tu vida y con el tiempo vas superando situaciones, porque no es fácil”.

¿Qué no ha sido fácil para ti?

Muchas situaciones. Siempre digo que ha sido complicado, porque me ha costado estar viviendo en distintos lugares, estar alejada de mi familia, pero al final tratas de tener una propuesta en tu vida, prepararte constantemente, pensar que siempre tienes que aportar algo a la gente que te está viendo o escuchando; es lo que va a marcar tu distinción y te va a permitir seguir vigente en el terreno de la conducción.