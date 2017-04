Música debe ser identidad, pero ahora es desechable: compositores

México

El lenguaje que se usa en la mayoría de las canciones actuales carece de un impacto para que trasciendan, de acuerdo con la visión de compositores como Armando Manzanero, Álex Lora y Kalimba.

Su percepción viene a raíz de los éxitos que suenan en la radio y de lo que se hace en distintos géneros musicales con exponentes que agotan sus localidades donde quiera que se presentan.

“Se está haciendo música momentánea, música para gustar y desecharse. Cada vez se hacen menos canciones que puedan quedar por algunos años en la nueva época de oro, o bien que se conviertan en himnos o en el soundtrack de muchas generaciones”, comentó Kalimba.

El cantante mencionó que personalmente no sabe cuál tema actual puede ser la identidad de una generación o cuál pasará la barrera del tiempo, como en su momento ocurrió con canciones de los 90.

Armando Manzanero, presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), lo secundó al decir que se tiene que rescatar el lenguaje que se usaba para componer.

“Como representante en esta institución no puedo decir lo que Kalimba dijo, pero sí estoy de acuerdo con él. Lo que hace falta ahora es sencillamente rescatar el idioma que manejaban nuestro abuelos, nuestros padres, porque nuestro idioma es inmensamente rico”, destacó.

“Ahora ya no me preocupo cómo se llaman los amigos de mi hijo, todos se llaman güey. Y a mi nieta no le dicen: ‘¿Cómo estás mi amor?’, le dicen: ‘¿Qué onda?’. Nosotros tenemos que regresar a nuestro idioma, porque lo necesitamos. México siempre ha sido el exportador de música”, agregó.

Por su parte, Álex Lora expresó que él no juzga la nueva música, pero sí sabe que solo los temas con los que se identifique fielmente el público son los que van a llegar a otras generaciones.

“Yo le deseo a todos lo mejor. La gente es quien nos va a decir al paso del tiempo qué es lo que vale la pena y qué no, yo simplemente les doy consejos a los compositores y les digo que inventen sus rolas pensando en el sentir de la raza. Si tú logras plasmar el sentir de la raza, ellos la van a hacer suya”, destacó.

“Las rolas quedan en el corazón de la raza, porque lo que dicen es lo que la raza piensa. Se necesita un poco de gracia y más para que eso pase. Yo cuando empecé a rocanrolear no pensé lo que pasaría a casi 49 años que tengo de trayectoria”, resaltó.

El cantante Napoleón coincide en que la composición nace a raíz de una inspiración que llega a tardar, pero se recompensa con la recepción del público que la escucha y la hace suya.

“Yo compongo cuando me nace, nunca he escrito por oficio. Por ejemplo, a mis hijos les he hecho canciones a raíz de situaciones que pasan, lo mismo con amigos o con amores”, finalizó el intérprete.

Buscan nuevos talentos

El esplendor de la composición en nuestro país se vivió en las décadas que van de 1940 a 1960 y durante esta época las películas mexicanas impulsaron estas canciones.

Entre los grandes compositores mexicanos se cuenta con José Alfredo Jiménez, Consuelo Velázquez, Roberto Cantoral, Tomás Méndez Sosa, Juan Gabriel y Cuco Sánchez, entre otros.

La Sociedad de Autores y Compositores de México lanzó la convocatoria de la tercera edición del premio Armando Manzanero con la intención de encontrar nuevo talento en composición.