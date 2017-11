En la música sé que toco corazones, no es una moda: Érika Ender

México

Érika Ender aún irradia la emoción de haber conquistado el Grammy Latino por el tema “Despacito”, que creó en mancuerna con Luis Fonsi. Aunque en un dejo de sinceridad destaca que si bien los premios “son un aliciente”, también es cierto que ella trabaja más “para conectar con la gente”.

De ahí su felicidad, porque con su composición ha trascendido fronteras, idiomas, géneros, pues lo mismo se escucha en inglés, que en norteño, o en Italia, que en China. “Y eso es lo que más me emociona, el poder traducir las emociones de la gente, porque por eso se identifican con un tema y lo hacen suyo, parte de su historia, eso es lo bonito”, dice la compositora luego de haber recibido el gramófono.

Distinción que habla del buen momento que atraviesa y al que destaca “no fue fácil llegar”, pues reconoce que como mujer “siempre tienes que trabajar más para que te volteen a ver”.

¿Cómo nace “Despacito”?

Fonsi tuvo una idea esa mañana que nos íbamos a juntar, y me cantó la primera línea del coro , con una siguiente frase que decía: ‘Vamos con una playa en Puerto Rico’, que se mantuvo al final de la canción, y cuando él me dice eso, yo me muero de la risa, pero a partir de ahí empezamos a estructurar toda la canción. Todo lo que era letra, música, el concepto, la melodía, en general.

Y de ahí salió, luego él tuvo la idea de llamar a Daddy Yankee y lo hizo parte de la colaboración y él le metió su magia absoluta, con el ‘pasito a pasito, suave, suave suavecito’; después Justin Bieber lo escuchó, se subió a la canción con un remix, así que fue una bola de nieve maravillosa, que salió de una forma muy orgánica entre Fonsi y yo en su casa con una guitarra.

Todos hacemos las cosas pensando en triunfar, pero ¿te esperabas el éxito que ha tenido la canción o superó tus expectativas?

Yo no hago las canciones pensando en el éxito, éste viene solo cuando haces las cosas bien, cuando haces las cosas de corazón y eso es lo que yo aprendí en mi casa y a lo largo de la vida, la vida me ha dado esa experiencia, que mientras más lo hago de corazón y más lo hago con lo que la vida me enseña, más éxito viene solito. Esto no es una moda.

¿Qué opinas de esta iniciativa de reconocer a la mujer, que siempre está en competencia con el hombre, sobre todo en un mundo que es protagonizado básicamente pro hombres?

Estoy muy feliz, muy agradecida con la iniciativa de Gabriel Abaroa, presidente la Academia Latina de la Grabación, de reconocer el trabajo de las que somos poquitas, pero hacemos las cosas de corazón y con la mayor excelencia posible, y tratando de que cada vez más podemos tomar el poder, y el día de mañana, ese evento se siga haciendo no, porque somos minoría, sino porque realzar lo que estamos logrando.

Se habla mucho de la falta de oportunidades de las mujeres, ¿a ti te ha costado más trabajo destacar en tu área por ser mujer?

Sí, me costó mucho, sobre todo al principio, pero la verdad con el tiempo pasó, al final lo que cuentan son los resultados, y yo creo que esto debe ser medido por capacidades, no por el género, ni por el largo de una falda.

Este año saliste con un Grammy por tu labor como compositora, pareciera que ya se ha vuelto costumbre, el año pasado también lograste uno por el tema “Ataúd” que interpretan Los Tigres del Norte, y en el cual hiciste mancuerna con Mónica Vélez y Manu Moreno…

Sí, este año volví a los Grammy y me da mucha emoción y tengo mucho agradecimiento, sobre todo, porque estuve nominada en las dos facetas más fuertes de mi carrera musical, que son la de compositora, por el tema “Despacito”, como Mejor Canción del Año, y la de artista como Mejor Disco Cantautor.

Para los cantautores a veces es difícil tener éxito interpretando sus propias canciones, ¿ha sido tu caso?

Fíjate que no tengo ningún conflicto con ninguna de las dos partes, yo he grabado cinco discos a lo largo de mi vida profesional, y lo hago porque amo cantar y comunicar, pero cantó puntualmente lo que yo quiero expresar. Cuando escribo para otros, escribo lo que otros necesitan expresar; y trato de que se sientan como pez en el agua, a la hora de hacer su performance o interpretación. Entonces, tengo muy clara la línea entre la compositora y la artista, nunca ha sido un conflicto, al final siempre puedo cantar las canciones que he escrito para alguien más, porque terminan siendo mías, y ya tengo un disco grabado a mi estilo con los temas que otros han hecho éxitos.

Entonces, el compromiso de nosotras es ver de qué manera todos podemos conectar con nuestra misión de vida y con nuestro talento. No solo al nivel humano, sino también profesional, porque al final la música toca las vidas humanas, es súper importante que todas nosotras vayamos empoderando a más mujeres.

¿Cuáles son los temas que te inspiran?

Todo, yo soy una persona que no ve el mundo desde una caja. Los limites están en la mente, y tengo la dicha de viajar por el mundo, de hablar tres lenguas y de escuchare mucha música, por lo que no me pongo etiquetas, soy una persona que lo que sienta en el momento que lo sienta, lo exprese, así se ha basado mi carrera… ha ido “Despacito”, pero con paso firme.