Murió Edwin Hawkins, intérprete de "Oh Happy Day"

Nueva York

El astro del gospel galardonado con el Grammy Edwin Hawkins, famoso por el éxito "Oh Happy Day" falleció a los 74 años.

Hawkins murió el lunes en su casa en Pleasanton, California. Había padecido cáncer pancreático, dijo su publicista Bill Carpenter a The Associated Press.

Su banda, The Edwin Hawkins Singers, alcanzó la cima de las listas de popularidad con "Oh Happy Day", la cual comenzó como una favorita local en la zona de la bahía de San Francisco y se convirtió en un éxito internacional en 1969.

El año siguiente los Hawkins Singers acompañaron a Melanie con su éxito "Lay Down (Candles in the Rain)" y ganaron un Grammy a la mejor interpretación soul gospel por "Oh Happy Day".

