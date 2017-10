Habrá reembolso parcial por cancelación de Aerosmith en Monterrey

Monterrey

La empresa organizadora del 'Mother of All Rock Festival' anunció el reembolso parcial del costo del boleto, ante la ausencia de la banda Aerosmith, que estaba programada para el próximo 7 de octubre, además de otras bandas de talla internacional.

TE RECOMENDAMOS: Reportan la muerte del músico Tom Petty.

Señaló que después de la inesperada cancelación debido a problemas de salud presentados por el cantante Steven Tyler de la banda Aerosmith, se estuvo buscando la mejor solución ante dicha situación, sin embargo, no habrá reemplazo.

Apuntó que por lo anterior, se ofrecerá un reembolso parcial que se aplicará en efectivo o en cupón a todos los boletos adquiridos hasta este el momento para 'Mother of All Rock Festival', con el fin de que puedan disfrutar de todos los exponentes del festival anunciados.

En un comunicado de prensa, la empresa promotora refirió que quienes deseen el rembolso parcial en efectivo, con el boleto de 'Rock Experience', se regresarán 750 pesos y por el de 'Hangout', 400 pesos.

Los que deseen el reembolso parcial en cupón, éste podrá será aplicado en la compra de boletos de cualquier evento a la venta de la Arena Monterrey por la cantidad de 850 pesos con el boleto de 'Rock Experience' y de 500 con el boleto de 'Hangout'.

“La vigencia para hacer válido el cupón será del 9 de octubre al 30 de noviembre de 2017, podrá utilizarse en eventos de la cartelera 2017- 2018 que se encuentren a la venta durante el periodo mencionado”, detalla.

Agregó que para solicitar el reembolso parcial en efectivo o el cupón, el periodo será exclusivamente del 9 al 13 de octubre de 2017 en un horario de: 10:00 a 19:00 horas en taquillas de la Arena Monterrey.

En tanto que para los foráneos y extranjeros deberán llamar para solicitar su reembolso parcial al tel (81) 8126 2155 y al 01 800 2653867. De igual manera el periodo exclusivo para solicitar el reembolso parcial será del 9 al 13 de octubre de 2017. Posterior a esta fecha no será posible aplicar reembolso alguno.

El 'Mother of all Rock Festival', en su primera edición mantiene una línea de presentación de bandas como Def Leppard, Alice Cooper, Vince Neil, Tesla, Buckcherry, Tyler Bryant and the Shakedown y The Warning.













BB