Morrissey estrena "Spent the day in bed”

Madrid

Morrissey presentó hoy a través de plataformas digitales la canción "Spent the day in bed", primer anticipo del que será su primer disco de estudio en el mercado en tres años, Low In High School, cuya publicación está prevista para el 17 de noviembre.

Según anticipó hoy la discográfica que se ocupará de este lanzamiento, los doce temas que compondrán el álbum siguen la misma línea del sencillo, "castigando a figuras políticas, cuestionando la autoridad y regalando viejas historias de amor".

Grabado en La Fabrique Studios en Saint-Rémy-de-Provence (Francia) y en Forum Studios, los estudios de Ennio Morricone en Roma, el undécimo disco de su carrera ha sido producido por Joe Chiccarelli, colaborador previo de artistas como The Strokes, Beck y The White Stripes.

Low in High School será lanzado digitalmente y en formatos físicos que incluye el CD, pero también el vinilo coloreado y un casete de edición limitada.

Será su primer disco desde World Peace Is None of Your Business (2014), apenas promocionado, pues solo tres semanas después de la publicación el británico fue despedido a causa de sus críticas a su entonces casa discográfica.

Tras una celebrada etapa inicial como miembro de The Smiths, Morrissey (Davyhulme, 1959) inició su carrera musical en solitario con Viva hate (1988), al que siguieron otros aplaudidos trabajos como Vauxhall and I (1994) y You Are The Quarry (2004).

En 2013 publicó una autobiografía que rompió récords de ventas y en 2014 reveló que se había sometido hasta en cuatro ocasiones tratamientos contra el cáncer.

