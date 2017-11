Estoy en la música por amor, no por premios: Mon Laferte

Ciudad de México

La cantante chilena Mon Laferte, quien está nominada a cinco premios Grammy Latino, entre ellos en las categorías a Mejor Álbum de Música Alternativa por La Trenza y Mejor Canción del Año, por "Amárrame"; aseguró que no siente presión por conquistar los premios de la Academia Latina de la Grabación.

"Hay una presión a nivel industria porque estoy siendo parte de esta industria, pero al final me concentro en la esencia de que hago música, y estoy en esto por amor a la música".

Entonces "si gano o no gano, no pasa nada, voy a seguir haciendo música; obviamente, si ganamos los Latin Grammy, me sentiré muy feliz porque es un reconocimiento de mis colegas y también por el esfuerzo que ha hecho mi gente", destacó la intérprete durante la presentación de La Trenza Deluxe, que se estrenará el próximo viernes.

"Estaría bueno ganar el premio como equipo, es un premio para toda esa gente que está ahí, nos hemos puesto una chinga, pero no hay presión; al final la música la voy a seguir haciendo con premio o sin premio, con lana o sin lana, la música es la música", destacó Laferte.

En la cita que tuvo con los medios en Cinépolis Plaza Carso agradeció el apoyo que ha tenido de México, el primer país que la acobijó y apoyó.

"Yo le debo todo a este país, yo le debo a mi México, porque antes de esto yo ya había trabajado en la música y había hecho muchas cosas y seguía en la búsqueda; y cuando llegué aquí, empezaron a creer en mí muchas personas y a empujarme, porque mi proyecto realmente empezó aquí", comentó la cantante.

"Agradezco estar tomada de mano, abrazo grande que me sigue dando hasta el día de hoy", añadió y destacó que siempre se ha sentido feliz con la toma de decisiones que ha tomado.

"La gente cree que ahora soy muy feliz porque tengo estas nominaciones a los Grammy, pero he tocado con mi guitarra desde los trece años, he disfrutado mucho mi vida, he sido súper libre, dejé la escuela y me fui a la vida, he hecho lo que he querido; en mi tumba debería decir, hizo lo que se le dio la rechingada gana", resaltó Mon.

