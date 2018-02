Mon Laferte se transforma con el tema “Antes de ti”

México

Con motivo de la presentación de su nuevo sencillo “Antes de ti”, la chilena Mon Laferte tocó su guitarra al ritmo de la melodía romántica, dentro del restaurante japonés Kaito Bar; así fue como después de algunos meses de prepararla, está estrenado su nueva composición.

Tras la breve presentación a los medios de comunicación, Mon compartió que comenzó a escribir la letra durante su Amárrame Tour:

“Amo la música, creo que no hay nada más que ame que tocar; esta canción la escribí cuando estaba de gira el año pasado, estábamos en Chile y se nos ocurrió tocarla con la banda, es una locura porque la armamos en tres días”, comentó.

Destacó que “Antes de ti” es parte de su disco La Trenza, el cual compuso durante su gira; en tanto al referirse al video, que también ya está disponible en las plataformas digitales, explicó que la idea surgió de la cinta Lady Snowblood (1973), por lo que tiene una influencia japonesa y ella aparece vestida con atuendos típicos de la cultura asiática.

“A raíz de la película, escribí ‘Antes de ti’, me inspiró esa cultura y cuando la terminé, me di cuenta que el video tenía que ser como la película”, dijo y añadió.

“Me encantaría ir a Japón, siento que soy como una ladrona de su cultura, pero lo hago con mucho amor”, dijo.

En el video no solo se involucró al protagonizarlo, sino también lo dirigió y lo produjo.

“Dirigir me sirve para contar mejor mi historia y ya no solo es música; ella es una heroína que va por la vida y sufre, pero encuentra a ese gran amor. No, no dice que él le corresponde o no, no se sabe, puede ser que sí o que no”, explicó la cantante.