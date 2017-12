Mon Laferte anuncia su retiro temporal

Ciudad de México

La cantante chilena Mon Laferte, anunció, en conferencia de prensa, que se retira temporalmente de los escenarios después de 10 años de carrera y una larga gira por Latinoamérica, añadiendo que ya empieza a sentir el cansancio de las giras.

"Han sido tres años de no parar y me duele la espalda horrible de tantas giras y viajes. Necesito un tiempo también como para reflexionar lo que ha pasado, porque no he tenido el momento como de parar y ver todo lo que ha pasado este tiempo, que han sido cosas increíbles”, agregó la intérprete de "Tu falta de querer".

"Tengo ganas de escribir, tengo muchas canciones, tengo un proyecto ambicioso que quiero hacer que mezcla música, danza, entonces necesito tiempo para esto, así que nunca pensé que iba a pedir parar pero sí, yo lo pedí, lo necesito", dijo la cantante chilena.

Su último trabajo discográfico La trenza, le valió que se convirtiera en disco de platino en México y en su natal Chile. Se presentó en tres ocaciones en el "Coloso de Reforma", con llenos totales y justo se despide en la parte más alta de su carrera.

Su último concierto lo dio en Concepción, Chile y así la recibieron sus fans.

Su último compromiso será en enero cuando cante un par de canciones a lado de Plácido Domingo en el Estadio Nacional de Chile.

