“Es momento de retomar mi carrera”, dice Angélica María

Angélica María siente que es momento de retomar su carrera artística, pues sus nietos han crecido y extraña contar historias siempre y cuando sean interesantes; las propuestas le han llovido, por lo que está en pláticas para regresar al teatro y participar en una serie, aseguró la primera actriz vía telefónica a ¡hey!

“Hay mucho trabajo por delante, ya hay proyecto en puerta para comenzar teatro a finales de este año, del que les hablaré cuando esté confirmado, concreto, y también hay un proyecto para serie de televisión, pero es complejo hablar de esto, porque estos proyectos tardan en madurar y luego cambian”, dijo la también cantante.

La Novia de México agregó: “Sí, volveré pronto ahora que mis nietos ya están más grandes, siento que es momento de retomar esa parte en mi carrera”.

Con la amabilidad y calidez destacó que se ha negado a muchas propuestas, algunas por falta de tiempo y otras porque son personajes poco trascendentes.

“Lo único que pido es que me ofrezcan papeles interesantes, porque tengo un montón de sentimientos que quiero compartir con la gente, quiero proyectarlas con ellos, nací para esto”, dijo.

Angélica María, quien recientemente participó en el doblaje de la película Coco de Disney e interpretó en 2014 a una mujer madura de alta sociedad que consume drogas en la película El viaje de Keta, reconoció que este tipo de historias le interesan.

“Sí, porque cuando uno ya es madura te ofrecen personajes con dialoguitos muy tontos y actuar para hacer personajes poco trascendentes, que no dicen nada, la verdad no me interesa”, comentó.

La intérprete de “¿A dónde va nuestro amor?” concluyó con la promoción de su concierto en el Lunario este 25 de mayo, escenario donde aseguró que quiere consentir a sus fans y agregó la importancia de su carrera musical en este momento.

“He tenido una buena experiencia con este show la gente me pide canciones, tanto que la vez pasada el concierto duró tres horas por complacencias, y ahora estoy agrupando canciones en popurrí para que no sea tan largo, pero sí con mucho cariño para quien esté conmigo”.

A pesar de que pasar tiempo en familia es una de sus prioridades, la actriz confiesa que el deseo por seguir en los escenarios no cesa.

“Quiero divertir a la gente, los quiero hacer reír o llorar y para eso se necesita personajes con mucho jugo”, finalizó.

CLAVES

ABUELA CERCANA

Angélica María está contenta por ver a su hija como protagonista de la telenovela Y Mañana será otro día, de Carlos Moreno.

La primera actriz no solo admira su trabajo, sino la ayuda a cuidar a sus hijos: “Es muy talentosa, mientras ella está en México, yo cuido a mis nietos en Estados Unidos”.

Aseguró que desea realizar un espectáculo con Angélica Vale: “Queremos hacer nuestro show juntas”.