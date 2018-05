'ConCierto Amor' canta Mijares a las mamás coahuilenses

Saltillo, Coahuila

El romanticismo de Mijares fascinó a más de 12 mil personas durante el "Concierto Amor", que ofreció en la Plaza de Armas de Saltillo, para conmemorar el Día de las Madres.

El intérprete de 'Soldado del Amor' enamoró a las presentes que se dieron cita para disfrutar del espectáculo que forma parte de la serie de conciertos dedicados a las mamás coahuilenses y congregó a más de tres mil personas en los municipios de Múzquiz y Nava con la presentación de Bobby Pulido.

El artista interpretó por casi dos horas una veintena de temas de su amplio repertorio musical, constituido desde hace más de tres décadas.

Deleitó con éxitos emblemáticos como "No se murió el amor", "Para amarnos más", "No hace falta", "Bella", "Uno entre mil", "El Privilegio de Amar" y "Si me tenías", entre otros.

En una ambiente agradable, Mijares, acompañado de los coros de sus fans, cantó al amor, al desamor, a la esperanza y a la vida.

Fue una noche de alegría y romanticismo en la que Mijares constató el cariño incondicional de las mamás coahuilenses, quienes de principio a fin corearon cada uno de sus éxitos, y entre cada uno de ellos una honesta ovación.

Entre los asistentes al evento se encontraban la presidenta Honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón, el Director General del DIF Coahuila, Roberto Cárdenas Zavala, el Secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, el Secretario de Educación, Higinio González Calderón, así como presidentas municipales y/ o directores de de los sistemas municipales DIF de la Región Sureste.