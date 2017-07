Miguel Bosé prepara disco inédito

Ciudad de México

Miguel Bosé es un artista que con el paso del tiempo aprendió a renovarse y mantenerse siempre activo, lo que se ha traducido en permanecer en el gusto musical de varias generaciones. Ese espíritu innovador lo motiva a seguir componiendo en su casa en Panamá y con ese material, anunció, alista un álbum inédito.

TE RECOMENDAMOS: Miguel Bosé participará en el reencuentro de Timbiriche

"Cuánto de todo cuajará no lo sé, pero tengo 40 ideas que desarrollaré y pegaré. Está gira dura hasta marzo del año que viene, pero en Navidad entraré a ver lo que tengo nuevo y qué sale. El próximo disco será inédito, porque lo necesito, después de un tiempo de hacer grandes éxitos. Hay muchas cosas en la música que aún puedo hacer.

"Hay espacio para una misma cosa verla desde otros lados, no he hecho los 360 grados. Por carácter, jamás, una vez que he hecho algo lo vuelvo a repetir. Me gusta cocinar y lo hago con lo qué hay, me pasa con todo, está en mí, no es que vaya más allá o investigue", compartió Bosé en su reciente visita a la Ciudad de México.

El estilo de esta placa mantendrá el compromiso de Miguel de no pensar en si tendrá éxito o no, tan solo ofrecerá de manera honesta la creatividad del intérprete, esa que le valió alcanzar los 40 años de trayectoria. El balance que hace de estas cuatros décadas es positivo, aunque no olvida que hubo momentos difíciles, de los que aprendió buenas lecciones.

"Muchas veces he salido mal parado, en 40 años te pasa de todo, no digo que lo he visto todo, aún me pasan cosas alucinantes. Si hay noches que se tuercen y a veces nadie lo nota, porque tienes la experiencia y habilidad de salir a cantar con 40 de fiebre y te dicen: 'los ojos te brillan y que te ves muy guapo'", contó divertido.

El cantante continuará con sus compromisos en el marco de la Gira Estaré que lo lleva a presentarse hoy en el Palenque Gómez Palacio de Durango, luego regresará a España, donde ofrecerá presentaciones hasta septiembre, el día 15 viajará a Estados Unidos y en octubre volverá a Guanajuato, CdMx y Monterrey.

ES