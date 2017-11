Michael Bublé regresará a los escenarios

El cantante canadiense Michael Bublé, que está casado con la actriz argentina Luisana Lopilato, anunció hoy que volverá a los escenarios el año que viene tras retirarse temporalmente por el cáncer sufrido por uno de sus hijos.

Bublé anunció hoy en Twitter que actuará el próximo 13 de julio en Londres, de momento su único concierto programado para el año que viene en el Reino Unido.

Michael will be headlining London’s @BSTHydePark on Friday 13th July – His only UK show in 2018! Tickets go on sale 9am Friday. pic.twitter.com/Oju7QgB1x8