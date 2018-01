“México es un país conocedor de la buena música”: Oscar D’León

México

La música suena al otro lado del auricular; Oscar D’León termina, una estrofa y entonces decide iniciar la charla con ¡hey!, pero antes busca un asiento cómodo frente a la alberca del estudio en el que graba su más reciente sencillo, que augura será, “un hit musical, como en otros tiempos”. Primero, el salsero quiere hablar de la importancia que tiene nuestro país para él.

“México es conocedor de la buena música, los buenos artistas y me consideró como tal, porque los mexicanos me han dado ese título a través del aplauso, el cariño que me han brindado, siento que es un termómetro para cualquiera que se dedique a la música”, asegura D’León, quien a sus 75 años se ejercita todos los días con pesas y además fortalece sus cuerdas vocales.

Estar una vez más en el estudio de grabación inyecta en el venezolano ganas de vivir y seguir inspirándose para crear un álbum que sea “para el bailador y un poco más al corazón; saliendo un poco de las composiciones aquellas que se hacían en la guaracha, que si el tambor, no deja de ser atractivo un tema que hable de las ejecuciones y percusiones, pero refiero que acompañen”, dice.

En esta nueva aventura musical, Óscar compartirá talento con su colega Porfi Balboa; juntos están listos para crear una sonoridad que conquiste una vez más a toda la región con “un tema de mi propia inspiración que dice: ‘Cuando tú no estás yo me siento solo, yo me siento solo cuando tú no estás, es la realidad mi cocha pechocha’.

“Otro tema que se llama ‘Mis anhelos’. La parte importante es que nos estamos fusionando con Porfi, el creador de ‘Mujer ideal’, en estos dos temas”, agrega el intérprete, que también menciona que invitó a “Gilberto Santa Rosa y es muy probable que hagamos algo con José Alberto El Canario”.

Con todas estas experiencias, D’León lo tiene claro, la música significa todo: “Tengo 45 años en el ambiente, siento que quiero más de todos aquellos (músicos) que dejaron un legado para aprender, seguir nutriéndome y me llena de ganas de seguir adelante.

“Ojalá uno pudiera tener más tiempo de vida para disfrutar y exteriorizar todo lo que uno siente”, expresa.

El intérprete comparte su emoción por presentarse en la Arena Ciudad de México, el 2 de febrero, en el Festival Latino de la Salsa: “No llevo temas nuevos, porque la gente no los digiere; la radio, la prensa, el internet y las redes son las que hacen que lo que uno proyecta se inserte en el gusto de la gente y posteriormente a eso, viene una presentación llevando cualquier producción”.

CLAVES

CON LA MODA

Óscar D’León confiesa que se unió al fenómeno musical actual, en el que previo a lanzar un disco presenta una serie de sencillos.

“Es importante para el artista y para el público, porque conoce un poco de lo que uno está haciendo y dan la idea de si está bueno o hay que cambiar, es un termómetro”, comenta.

Víctor Manuelle y Eddie Santiago, entre otros, subirán también al escenario de la Arena Ciudad de México en febrero.