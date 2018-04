“México abraza con mucho amor nuestra música”

México

El cuarteto vocal IL Divo, integrado por Carlos Marín, Urs Bühler, David Miller y Sébastien Izambard, iniciarán su gira Timeless, en Ciudad de México con un concierto en el Auditorio Nacional.

Durante una conferencia realizada en la capital del país, explicaron por qué decidieron iniciar su tour en México, para después irse a otros países.

“Al menos hemos estado cinco veces en México dentro de tours, hemos venido muchas más, pero para mí creo que el público aquí es espectacular, porque hay una gran apertura de corazón, el público abraza nuestra música, hay mucho amor cuando estamos sobre el escenario, jamás sabemos qué va a pasar cuando subimos, pero se siente una buena energía y por qué no empezar en México, cuando aquí hay mucho amor”, comentó el tenor lírico David Miller, proveniente de Estados Unidos.

Explicaron que durante el show que darán en el Coloso de Reforma, el ambiente será más cercano hacia las décadas pasadas y mezclándolo con sus nuevos sencillos.

“Lo que traemos para este show, será espectáculo un con 20 músicos y va a ser un look muy años 40, como de la época del cine negro, entonces interpretaremos canciones de los años 30, 40, hasta los años actuales y va a ser un concierto muy compacto”, dijo el español Carlos Marín.

La agrupación próximamente lanzará su video “Hello” en todas las plataformas digitales, el cual es el primer sencillo de su próximo álbum titulado Timeless, nombre que también llevará su tour.

La canción “Hello” es la misma que interpreta Adele y que salió al mercado en 2015, ahora es el turno de Il Divo para dar voz a esta romántica melodía pero en una nueva versión en español, y será la primera vez que se cante en este idioma.

Al respecto, los cantantes platicaron durante la conferencia cómo trabajan la interpretación a su manera, sin que se compare con la forma de expresión de la cantante inglesa.

“Tenemos letras, notas, lo agarramos y olvidamos el original, empezamos como si las letras se hayan escrito para nosotros; yo no me pregunto qué quería decir el artista, en este caso Adele con esta canción, porque lo que hacemos nosotros no es canción de Adele, más bien es canción de IL Divo, las palabras las hago mías y tengo mis propias imágenes, mis ideas y así canto, así creo que solo se despega nuestra canción de la original”, comentó Urs Bühler, cantante y compositor suizo.