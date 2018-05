Meghan Trainor consiente a sus fans con dos canciones

Ciudad de México

La cantante, compositora y productora Meghan Trainor lanzó los temas "Let you be right" y "Can't Dance", que se desprenden de su tercer álbum, próximo a estrenar.

Mediante un boletín de prensa, Trainor expresó su emoción al dar a conocer estas canciones. "Sólo iba a estrenar un tema hoy, pero estoy tan emocionada que no pude esperar, ¡así que les regalo dos!".

La cantante destaca en el sencillo "Let you be right" el estilo funky y la fuerza de su voz con la frase "No quiero pelear esta noche, te dejo tener razón". Mientras tanto "Can't Dance" es la invitación a un chico tímido a bailar.

Ambas canciones son presentadas después de "No hay excusas", el primer sencillo del próximo álbum de Megan siendo éste del gusto de la crítica.

La intérprete de "All About that Bass" ingresó a los ritmos pop contemporáneos en 2014, ha sido multipremiada, galardonada y elogiada por representar el empoderamiento femenino en sus letras.

Ambos temas se encuentran ya disponibles en plataformas digitales y sus redes sociales.

