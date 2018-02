976x659 Interpretó sus mayores éxitos tales como "Rock Your Body", "Filthy", "Sexy Back", "My Love" y "Mirrors". (AFP)

976x659 Timberlake enloqueció al público en cuanto subió al escenario del US Bank Stadiun. (AFP)

976x659 El momento más emotivo llegó cuando Timberlake se acercó a su piano e interpretó a "Until The End Of Time", canción del álbum "Future Sex". (Reuters)