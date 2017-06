Coautora de “Despacito” ofrecerá una master class en la CdMx

Ciudad de México

La compositora y cantante panameña Erika Ender, coautora del éxito "Despacito" y la mujer más joven inducida al Salón de la Fama de los Compositores Latinos, ofrecerá este jueves una master class en la Ciudad de México para compartir sus experiencias con nuevos talentos.

En entrevista con Notimex, la artista explicó que la intención de la actividad, que se realizará en el Hotel W, es compartir lo que ha aprendido en sus 25 años de carrera, así como ser guía de quienes buscan iniciarse en la composición y cómo mantenerse en ese ámbito.

"La experiencia no sirve de nada si no se comparte, y cuando yo empecé me tocó pagar mucho peaje por no saber. La clase que impartiré es una forma de contar a la nueva generación cómo se maneja ese ambiente, qué es un 'publishing', que es la sociedad de autores, que hay detrás de las canciones, qué pasa con las regalías, entre otras temáticas".

Auspiciada por Youtube, la Master Class de Erika tomará dos vertientes, según explicó. Por un lado, lo que pasa al hacer una canción y todos los procesos en la industria y, por el otro, la composición en sí.

"En la composición lo más importante es la inspiración, yo soy una persona que piensa que no se puede poner filtro entre la pluma y el corazón, porque la única forma en la que puedes conectar con el corazón de otras personas es justamente abriendo el tuyo, así veo mi profesión", expresó.

Pero el proceso no termina allí, continuó, pues también hay fórmulas que funcionan sobre todo a nivel radial, para que las personas coloquen sus canciones y el público pueda digerirlas más fácilmente.

"Yo empecé muy joven pero sigo activa y actualizada, por ello quiero poder enseñar toda la parte motivacional, inspiracional y la parte técnica a los jóvenes", señaló.

Consideró que un nuevo talento en el mundo de la composición es cualquier persona que sienta que tiene la aptitud para escribir y lo considere su misión de vida.

"En mi caso me gusta conectar con gente que ve esto como un arte más que como un negocio hacer dinero, siempre pienso que este último viene de hacer un buen trabajo", añadió.

Erika Ender indicó que su conferencia están invitados tanto nuevos talentos como aquellos que ya están en la industria y quieren conocer o compartir nuevos consejos para su carrera.

