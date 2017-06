Los héroes de Marvel rinden homenaje a clásicos del rock

Ciudad de México

Marvel le rendirá un tributo a algunas de las más famosas imágenes del rock con portadas para sus próximos cómics.

Nirvana, The Clash, Guns N' Roses y Blondie son las primeras bandas seleccionadas para este homenaje.

Ryan Penagos, vice presidente de la parte digital de la empresa, mostró sus adelantos para este otoño, donde se aprecian que estas divertidas portadas que mezclan a los personajes de los cómics mezclados con las bandas.



Guardians Of The Galaxy #9 tiene a Rocket Racoon imitando al bebé del disco Nevermind. El arte y los colores corrieron a cargo de Mike Hawthorne & Nathan Fairbairn.





En Mighty Thor #23, diseñada por Marco Rudy, aparece este héroe nórdico azotando el Mjolnir contra el piso, como lo hizo Paul Simonon con su bajo en la fotografía que llegó a la portada del London Calling en 1979.





Appetite for Destruction es parodiado en la portada de Inhumans: Once and Future Kings #2, hecha por Damion Scott, con cada uno de los 'inhumanos' ocupando la cruz donde aparecían los rostros de los miembros de Guns N' Roses.





Y finalmente, en X-Men: Blue, el grupo de mutantes toma la misma pose que los integrantes de Blondie hicieron para el Parallel Lines.





