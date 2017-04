Ser relevante y crear temas propios, las claves del éxito: Martin Garrix

Ciudad de México

El productor y DJ holandés Martin Garrix aseguró que actualmente ser el número uno del mundo implica una gran responsabilidad con su público, que siempre lo ha apoyado y espera grandes sorpresas de él.

Ahora que está en la cima de popularidad, de acuerdo a la revista especializada DJ Mag, el músico afirmó que quiere dar un buen ejemplo a toda su gente y por ello no puede cometer "acciones fuera de lugar".

Aunque "siento que las expectativas son muy altas y eso me da un poco de nervios porque debo de entregar cosas de calidad, tengo a mis seguidores que siempre están conmigo, aunque experimente y haga cosas nuevas", expuso en entrevista.

Agregó que su tema "In name of love" al lado de Bebe Rexha, cantante estadunidense de origen albanés, empezó siendo un sonido espontáneo, pero que su grupo de trabajo lo apoyó tanto que le fue muy bien y ahora es un éxito.

Garrix consideró que ahora todo el mundo intenta ser un disc jockey, pero lo que lo hace único es la "música que produces y los shows que tienes. Lo que me hace número uno es siempre encontrar lo único y sorprender a las personas".

Piensa que no tiene derecho a quejarse, puesto que considera que le ha ido increíble a sus 20 años de edad y con varios temas que han sido de gran aceptación por los melómanos.

Lo más complicado de ser un tornamesista es ser relevante, único y como productor es crear su propia marca, con su sonido característico.

"Hay tanta gente allá afuera, que lo mejor es no copiar a los artistas, ser auténtico y hacer nuestras propias cosas", aseveró Martin, quien saltó a la fama por su pieza "Animals".

Por otro lado cree que lo mejor de esta profesión es que puede hacer feliz a bastantes individuos, ya que estos sentimientos se los contagian.

"Si veo a alguien sonreír, yo sonrío, si veo a miles de personas en un concierto estando contentos, yo me alegro mucho y me siento agradecido por poder hacer esto", externó.

De igual manera relató que cuando está en el estudio de grabación, para él no hay reglas ya que se dedica a lo que le gusta, que es crear canciones, ya sean de house, hip hop o cualquier otro estilo.

"No quiero sentirme restringido por reglas, hago lo que siento que está bien y musicalmente en el estudio también intento hacer progresiones, pensar en canciones de Martin Garrix, crear una historia y un mensaje", puntualizó.

Su gusto por la música electrónica, confesó, nació en 2004 cuando vio actuar a un DJ en las olimpiadas y le causó obsesión, cómo es que una sola persona pudiera mover con su música a tantos.

"Intenté comenzar a producir, tocar la guitarra y entonces empecé con la producción. Tenía 12 años y todo lo que pasó después fue una locura", expresó, quien ha estado trabajando en mucha música nueva.

Ahora compone temas "más amigables con la radio", pues le agrada estar en el estudio de grabación; "soy un nerd en las computadoras, me encanta componer ahí" y también planea una nueva gira con bastante producción.

Martin Garrix ha estado "como seis veces" a México, nación que lo enamora por la energía de sus seguidores, quienes disfrutan tanto su música. Por eso está "99 por ciento seguro" que regresará muy pronto.

"No hay nada mejor que ver a las personas disfrutando y viviendo por las canciones; mi mayor grupo de fans están en este país y cada vez que vengo soy muy feliz. A veces tengo un poco de nervios, pero eso se convierte en adrenalina", concluyó Martin Garrix, quien recientemente fue galardonado en los World Dance Music Radio Awards celebrados en la Ciudad de México.





DAPR