Maroon 5 enloquece a los tapatíos

Guadalajara

La popular agrupación estadunidense Maroon 5 reafirmó que es una de las más queridas en Guadalajara pues reunió a más de 20 mil personas en el estadio Akron, quienes fueron testigos de su regreso a la ciudad ahora para presentar su más reciente álbum de estudio Red Pill Blues con un espectáculo lleno de energía, luces de colores y un repertorio de éxitos.

Desde tempranas horas la gente tomó su lugar en el recinto el cual estaba adaptado con sillas en la parte de la cancha y una zona más atrás de pie, ya dentro la emoción y desesperación reinaba en el lugar.

La espera terminó cuando en punto de las 21:10 horas repentinamente se apagaron las luces y el característico chiflido del tema "Moves like Jagger" inundó el recinto, de inmediato las miles de almas reunidas comenzaron a gritar, aplaudir y chiflar para recibir la segunda fecha del Red Pills Blue Tour que el grupo celebra en el mundo.

La emoción, gritos e histeria colectiva inundó el recinto, de inmediato la banda liderada por Adam Levine quien por cierto lució un look casual de pants y una playera básica blanca además de un coqueto bigote, se hizo presente y sólo bastó con unos pequeños gritos característicos del cantante para que el público se emocionara aún más.

Tras el tema que además trajo consigo algunos sensuales movimientos de cadera de Levine, llegó "This Love" tema con el que se dieron a conocer y ganaron popularidad en el 2002 y con él, los gritos fueron aún más fuertes.

"¡Come on ladies and gentlemans!", expresó Levine en medio de la canción y bastó para que nuevamente los espectadores que en su mayoría se encontraban de pie se rindieran ante el quinteto que al momento interpretaba "One More Night".

El efervescente público vibró en cancha y asientos ante la energía y sex appeal de Adam Levine, quien repitió su característico aullido en varias ocasiones hasta que aumentó su alcance en "Animals".

La euforia que contagió la banda se sintió a las afueras del inmueble, sin embargo, los afortunados que se encontraban dentro pudieron disfrutar de una enérgica interpretación de "Lucky Strike". Tal fue el impacto de la canción que todo el estadio bailó al ritmo de sus acordes.

Con cerveza en mano, algunos asistentes brindaron para celebrar su presencia en tan especial momento; familias enteras aprovecharon el momento para tomar una selfie frente al imponente escenario que era custodiado por dos enormes pantallas de alta definición.

Tres horas horas antes de que llegará el domingo, la banda reclamó de nueva cuenta el escenario en "Sunday Morning" y elevó los ánimos antes del clímax protagonista de la velada.

El silencio reinó en el volcán de césped y repentinamente Adam, Jesse, Mickey, James y Matt se reunieron en el micrófono y entonaron a capella "Payphone", cuyo ritmo llegó progresivamente para dar seguimiento al tema.

Tras una breve pausa, el quinteto desapareció y regresó para interpretar unos de sus más recientes éxitos "Wait" con Jesse Carmichael vistiendo la playera de las Chivas del Guadalajara, acto que le mereció una gran ovación por parte del público aficionado.

La rapidez del repertorio no dio tiempo a los presentes de tomar asiento y guardar aliento, fue por tal motivo que las 18 canciones corrieron como el agua para culminar con una emotiva interpretación de "She Will be Loved", la alegría contrastante de "Don't Wanna Know" y la dulzura melódica de "Sugar", la cual cerró sin mayor preámbulo el tan esperado concierto de la banda californiana quien además aseguró volverá pronto a Guadalajara.

SRN