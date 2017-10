Mario Bautista habla del amor dentro del género urbano

Ciudad de México

El cantante de pop Mario Bautista está preparando su nuevo disco en el que destaca el género urbano, pero algo que desea mostrar es que se pueden hacer canciones de reguetón con letras románticas y no con violencia.

"Desde el inicio de preparación de mi nuevo disco, dije que 'quería cantar género urbano pero quiero contar historias de amor'; la música también significa cambiar la vida de las personas y cambiarlas con el simple hecho de hablar, de dar una opinión; mi motivo para seguir adelante son mis fans", dijo el cantante durante una conferencia donde estaban presentes algunas de sus admiradoras, quienes emocionadas lo apoyaron con gritos y aplausos.

Al ser un joven de 21 años y con millones de followers en sus redes sociales y generar éxitos como "No digas nada", comentó que quiere ser un ejemplo a seguir y si él puede hacer cambiar la perspectiva de muchas niñas en México y en el mundo, siempre dará un mensaje positivo, que va más allá de la música.

Siento nombrado como artista sensación juvenil del momento, Bautista presentó su nuevo tema "Regálame", con la cual quiere seguro enamorando a sus fans, la cual se incluirá en su nuevo álbum que también otros géneros como Funky, Bossanov, baladas, reggae.

"El proceso de la canción inició en un estudio de Los Ángeles; es una canción que significa mucho para mí cuando la escucho me llena de emociones bonitas, de esperanza, de fe, me he concentrado en esta canción en especial", dijo el joven cantante.

Dentro de la conferencia incluyó un mensaje a sus admiradoras sobre el jamás tener miedo a cumplir sus metas.

"El hecho de tener un miedo no nos sirve de nada, son barreras, no te lleva a nada, lo que te lleva es la acción de soñar, el tener una visión de lo que realmente queremos en esta vida", recalcó Mario.

Mario Bautista para el proceso de creación de su nuevo álbum, trabajó con la compositora Diane Warren, conocida por trabajar con Beyoncé, Celine Dion, Cher, N'Sync, Mariah Carey, entre otros.

Su más reciente canción "Regálame", fue producida por Andrés Torres y Mauricio Rengifo, quienes también produjeron "Despacito", "Traicionera", "Me llamas", entre otros éxitos del género urbano.

El cantante logró tener dos sold out en el Auditorio Nacional en dos conciertos.

