Marilyn Manson despide a bajista por acusación de violación

Marilyn Manson destituyó a su bajista, quien fue acusado de violación por su novia, en medio del furor por las acusaciones de abusos sexuales contra el magnate de Hollywood, Harvey Weinstein.

TE RECOMENDAMOS: Acusan a bajista de Marilyn Manson de violación

Manson dijo que ha "decidido separar" al viejo miembro de la banda Jeordie White, cuyo nombre artístico es Twiggy Ramirez y que ocasionalmente también ha sido el guitarrista del grupo.

"Será reemplazado para el próximo tour. Le deseo lo mejor", escribió Manson en Twitter sin mayor explicación.

I have decided to part ways with Jeordie White as a member of Marilyn Manson. He will be replaced for the upcoming tour. I wish him well.