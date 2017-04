Mariah Carey alista nuevo disco para finales de año

Los Ángeles

Mariah Carey firmó una asociación exclusiva a largo plazo con su disquera, lo que implica que la cantante estrenará un disco de estudio a finales de año.

"Estoy poniendo mi corazón y alma en hacer más música nueva", dijo Mariah, quien enfatizó que se siente "muy emocionada por este próximo capítulo y por continuar trabajando con y para todos los que amo".

Carey, a través de Butterfly MC Records y Epic Records, división de Sony Music Entertaiment, se unen para aprovechar el impacto de la cantante a nivel mundial, se informó a través de un comunicado.

"Continuar trabajando con Mariah Carey en Epic ha sido otro capítulo gratificante de mi carrera", destacó LA Reid, presidente y CEO de Epic Records.

Subrayó que "el talento incomparable de Mariah como cantante, con su rango vocal que no es nada menos que legendario, son igualados por su brillantez como compositora, productora e intérprete por excelencia.

LA Reid mencionó que "los registros gráficos de Mariah han establecido su lugar perdurable en la historia de la música, una posición que es apreciada y apoyada por sus fieles fans en todo el mundo" y confió en que se aprovechará todo el éxito de Mariah en los próximos años.

La carrera de Carey comenzó en Sony Music con sus cinco primeros éxitos consecutivos en 1990-91: Vision of love, Love takes time, Someday, I do not wanna cry y Emotions.

ES