María José donará ganancias de concierto a personas afectadas por sismo

Ciudad de México

María José hizo estremecer en su concierto en Tijuana a los asistentes de varias partes de México y Estados Unidos cantando Aleluya en solidaridad con los afectados por el reciente sismo.

La cantante mexicana que ofreció su concierto durante dos horas, manifestó que su presentación tuvo un propósito triple, que después de los acontecimientos del 7 y 19 de septiembre "todos hemos perdido algo, pero nunca perdamos la solidaridad".

“Al ver tanta gente en esta gran necesidad, recoger escombros y su alma del piso, decidí donar mis ganancias de este concierto a la fundación Carlos Slim para que los multiplique por cinco y apoyar a los más necesitados en México”, expresó.

María José inició su presentación en esta ciudad cantando Duri Duri, Habla ahora y Adelante corazón haciendo cantar, bailar y gritar al público que constantemente le gritaba 'te amo' y 'gracias por estar aquí'.

“Quise hacer esta canción que nunca en mi vida había cantado ni he ensayado pero la cantaremos para la humanidad, para los mexicanos que en este momento tienen el alma vacía, es una intención positiva sin religión" dijo la ínterprete, e inmediatamente comenzó a cantar Aleluya.

Sentada en el fondo del escenario con las luces apagadas y un gran silencio por parte de todos los asistentes que escuchaban la canción estremecidos y conmovidos por la letra, María José interpretó esta melodía llena de dolor y tristeza.

Manifestó que el concierto se tornó en algo diferente, en ayudar a toda la gente que está necesitada, “Lo que hemos vivido en México y la República desde el 7 de septiembre han sido días súper difíciles”.

“Yo que tengo un hija de tres años, ves la noticias y te saturas tanto que no te puedes despegar, te duele lo ajeno pero la vida tiene que seguir porque los niños no tienen ni idea de lo pasó y agarran tu vibra”, expresó.

“Mi hija hoy está en el hospital, ayer la internaron, tiene infección en el estómago, quiero estar con ella y también tenía que estar aquí, no solamente por el público sino también por mí, para ayudar a México”.

Comentó que el día del terremoto del 19 estaba en el kínder recogiendo a su hija en el nivel del piso.

“Lo primero que hice fue llevármela al parque para que se distrajera, la vida tiene que continuar, tenemos que dar música, amor y solidarizarnos, con este concierto en Tijuana llevamos ayuda de aquí para allá”.

Precisó que sorprende mucho a otros países la solidaridad que tiene México, “la calle de Laredo y Ámsterdam donde vive mi mamá ahorita está evacuada, ella estaba en el súper, tiene casa porque tiene tres hijas pero el edificio de la esquina fue el que se derrumbó”.

“Hay duelo para quienes perdieron un familiar o su casa, todavía hay shock pero hoy me subo al escenario con más ganas y ovarios, siempre he sido una mujer fuerte, aun teniendo a mi hija Valeria en el hospital, en urgencias, me siento bendecida a pesar de no saber qué va a pasar”, comentó la ex Kabah.

Expresó que para asistir a dar el concierto en esta ciudad tuvo que cambiar el vuelo tres veces y que la letra setentera en inglés de Aleluya fue cambiada por la compositora mexicana Marcela de la Garza para ofrecerla como apoyo a los damnificados de México.

“Esta canción de Aleluya es unión de pensamientos y energía, habla del terremoto, los huracanes y del cambio como seres humanos en el mundo, me siento orgullosa de unir a Baja California en este apoyo”, manifestó.

María José que es escuchada por niños, adolescentes, adultos y personas mayores, ofreció en este concierto las canciones Prefiero ser su amante, El amor manda, No soy una señora, Un nuevo amor y El amor coloca, entre muchos otros éxitos.









