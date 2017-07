María Inés regresa a la música con Primera Generación

Ciudad de México

La ex conductora de televisión y ahora integrante del reencuentro de la Primera Generación de La Academia María Inés destacó que nunca pensó en volver a cantar ni en pisar un escenario.

TE RECOMENDAMOS: Primera Generación de La Academia realiza gira del reencuentro

"Estoy feliz de regresar", dijo la cantante en entrevista, además de expresar que la presentación de la primera generación del reality en el Auditorio Nacional el próximo 24 de agosto y el nuevo sencillo "Inseparables", le hacen mucha ilusión.

Durante el tiempo que se mantuvo alejada de la música, fue un espacio que le hizo bien, pues se siente satisfecha de haber probado suerte en la conducción, "estoy feliz porque hice muchas otras cosas".

La Academia debutó en el 2002 cuando las redes sociales eran algo inexistente, por lo que en este reencuentro la intérprete cree que son indispensables, sin embargo, trata de no dejar que éstas la absorban.

"Es bien importante ser inteligente para manejar las redes sociales, no engancharnos con lo negativo ni lo positivo, además te voy a ser sincera, yo no estoy todo el tiempo en las redes, creo que es parte de nuestro trabajo pero no me engancho", reveló.

Respecto a la presentación de la Primera Generación en Televisa, refirió que "a nivel personal yo estoy muy agradecida con TV Azteca y siempre lo estaré, además ahí nacimos, de ahí aprendimos... Fue mi mejor escuela, pero creo que las fronteras se están desdibujando, ahora ya hay esa apertura".

ES