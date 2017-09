Marc Anthony manda enérgico mensaje a Donald Trump

El cantante Marc Anthony mandó un fuerte mensaje a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en el que le pidió vía Twitter que "Sr. Presidente se calla sobre la NFL".

"Haga algo sobre nuestra gente en necesidad en Puerto Rico. También somos ciudadanos estadounidenses", continuó en la red social.

Mr. President shut the fuck up about NFL. Do something about our people in need in #PuertoRico. We are American citizens too.