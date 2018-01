Luis Fonsi celebra impacto de la música latina en todo el mundo

México

El próximo domingo, Luis Fonsi estará “celebrando” su participación por partida doble en el Grammy, primero porque está nominado en tres categorías; Mejor Grabación del Año, Mejor Canción del Año y Mejor Interpretación Pop Duo/Grupo por “Despacito”; y después porque será parte del show.

“Y lo más importante es que voy a cantar en español”, dijo el intérprete con orgullo. “Eso pasa poco en el Grammy, pero ahora los latinos estamos cobrando presencia, la música en español ha tomado fuerza, por eso pase lo que pase, yo voy a celebrar”.

Son casi las 10 de la mañana y el cantante atiende la cuarta entrevista de casi una docena que ofreció, aprovechando su estancia en México, como parte del concierto acústico que protagonizó anoche en el marco de de las actividades que realiza en Grammy Latino.

Se ve alegre, saluda amablemente y su frase reitera el buen momento que atraviesa, desde que hace poco más de una año, cuando el 12 de enero, se estreno su interpretación, popularmente conocida como “Despacito”.

“Estoy feliz, recién llegado (a México) contento de empezar el año con buenas noticias y buena vibra y de poder estar aquí anunciando mi gira Love Dance World Tour, que inicia el 7 de marzo en Monterrey y me llevará al Auditorio Nacional el 16 del mismo mes. Lo cual me da mucha emoción, porque es la primera vez que estaré ahí solo, y me alegra mucho porque es un escenario que respeto y que es muy importante para mí”.

Casi una decena de personas, entre su equipo de trabajo y su disquera, atienden las frases del boricua en el hotel de Polanco, donde atendió a la prensa; y donde también lo acompañan los discos de platino y oro a que se ha hecho acreedor, tanto por “Despacito”, como por “Échame la culpa”, la canción que hace a dueto con Demi Lovato, y que lo ha vuelto a colocar en las listas como número 1.

Después de una pausa, retoma el impacto de la música latina en el mundo, cuando comparte la experiencia que tuvo en Rusia el pasado noviembre: “Es un país muy frío, frío, oscuro, pero fue impresionante ver cómo la gente de otra cultura, otras costumbres se contagiaba con el ritmo y estaban ahí porque querían bailar, disfrutar de la música latina, lo cual también demuestra que el factor idioma no es problema porque la música une polos y es muy poderosa”.

Motivado por esa reacción, el cantante ya contempla en su agenda “nuevas visitas a esas ciudades, porque el compromiso es que la música latina siga adquiriendo fortaleza y para ello la llevaremos por todo el mundo”.

“ES EL CANTANTE MÁS EXITOSO”, DESTACA GABRIEL ABAROA

La Academia Latina de la Grabación dio inicio a las Latin Grammy Acoustic Sessions 2018, con un concierto que ofreció Luis Fonsi en Ciudad de México, al que acudieron músicos y actores, no solo para apoyar al puertorriqueño, sino también a la música latinoamericana.

Desde las siete de la tarde, famosos como Paty Cantú, Alexander Acha, Jesús Zavala, Jacqueline Bracamontes y el grupo Matisse, se dieron cita en el restaurante El Lago, donde desfilaron por una alfombra roja que aplaudió los ritmos latinos y las letras de habla hispana, y que contó con la presencia de Gabriel Abaroa, presidente de los Latin Grammy.

“Este evento se iba a llevar acabo el año pasado, antes de los Latin Grammy, pero se nos cruzó el terremoto y se nos hizo de muy mal gusto hacerlo cuando estaba tanta gente sufriendo”, dijo en la alfombra.

“Es una gran oportunidad, no solamente tener aquí al que creo es el artista más fuerte y relevante del momento, por el gran éxito que tuvo su tema junto con Daddy Yankee, sino además dos días antes de que a lo mejor se convierta en un campeón estando en los Grammy”, añadió Abaroa.

Paty Cantú y Alexander Acha mencionaron que “Despacito” fue un hito y dieron su apoyo a Luis Fonsi; por su parte, Jesús Zavala se dijo fan del intérprete, incluso contó que de niño tuvo la oportunidad de compartir escenario en un programa de televisión.

“No es mi género, pero de repente la andaba tarareando, creo a que hasta a Beethoven se le hubiera pegado un pedazo de esa canción”, indicó Acha; mientras Cantú expresó su cariño al puertorriqueño.

“Yo quiero a Luis porque es un hombre trabajador, un artista de verdad y un ser humano superhumilde”.

Una vez dentro del restaurante, la cantante Raquel Sofía abrió la íntima velada; sin embargo, la mayor ovación la obtuvo Fonsi, que al cierre de esta edición, inició su presentación con “Corazón en la maleta”, tema que puso a cantar a los invitados, quienes levantaron sus celulares para grabar el momento.

Con información de Libertad Ampudia.