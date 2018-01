Luis Fonsi sorprende con invitada especial en concierto

Ciudad de México

El cantante Luis Fonsi tuvo como invitada especial a Raquel Sofía, quien en esta ocasión abrió la presentación del puertorriqueño en el Latin Grammy Acoustic Sessions.

"Me siento súper feliz y honrada por estar aquí, a Luis Fonsi lo he admirado desde siempre, es un gran cantante, un gran artista, es puertorriqueño, lo admiro mucho y me honra que me haya invitado a cantar esta noche", comentó la cantante durante una entrevista telefónica.

La intérprete destacó que a pesar que la isla estadunidense no está en su mejor momento, podría decir que en el aspecto de la música va trascendiendo gracias al talento de músicos y cantantes que están pegando en distintas partes del mundo y es un honor estar en nuestro país.

"Pues está fea la cosa ahorita, pero como puertorriqueña me encanta poder compartir nuestra cultura, estoy enamorada de México y me vengo a vivir aquí", acentúo ya que el clima de México le está gustando.

Incluso destacó su admiración por el intérprete de "Nada es para siempre": "Luis Fonsi tiene una carrera larguísima, de verdad que con esfuerzo, dedicación, trabajo y talento se puede lograr todo y se merece todo el éxito que está teniendo".

Raquel Sofía, nacida en Puerto Rico, ha tenido diversas participaciones en conciertos de grandes artistas como Juanes y Shakira.

El evento se lleva a cabo esta noche en el Lago de la Ciudad de México, en Chapultepec.

Además de México, la nueva serie de conciertos acústicos continuará con otros artistas en Buenos Aires y otras importantes ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos, señaló la Academia Latina de la Grabación.

Fonsi está nominado en tres categorías a la sexagésima edición de los Grammy, que se entregan el 28 de enero en Nueva York.

