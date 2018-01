Lucía Méndez celebra su cumpleaños en el Lunario

Ciudad de México

Lucía Méndez decidió festejar su cumpleaños número 63 acompañada de su público en un concierto íntimo; en el marco de Cabaret Lunario la intérprete brindó con tequila y partió el tradicional pastel, regalo del productor Sergio Gabriel, mientras sonaban las mañanitas y sus hijos Pedro Antonio Torres Méndez y Apolonia Torres la aplaudían desde el área del público.

De gala, con vestido de escote en V, manga larga en transparencia, ceñido a la cintura y falda en línea A, color marfil, engalanado de lentejuelas en torso y ruedo, Méndez no ocultó su emoción por celebrar un año más, aunque reveló que preferiría "no cumplir más, pero ni modo, así es la vida, también es bonito, todas las edades tienen su encanto y no puedes ser joven para siempre".

Acompañada de cinco músicos y dos coristas, Lucía arrancó su velada con piezas que la catapultaron a la fama: "Un alma en pena", "Enamorada" y "Juntos por costumbre", que fueron muy bien recibidas por el público que abarrotó el Lunario del Auditorio Nacional y a quienes pidió "echar relajo, agarrar la jarra y sobretodo que nos la pasemos muy bien, un momento muy agradable".

Un medley fue el pretexto prefecto para que en una pantalla gigante se mostrarán imágenes que hicieron un recorrido por la prolija carrera de la también actriz de melodramas como El extraño retorno de Diana Salazar (1988). "Lucía, guapísima", le gritó un fan y ella aprovechó para preguntar cuántos solteros habían, ya que confesó aún sueña con "encontrar al amor de mi vida".

Tal era su gusto por estar en el escenario que deleitó a los presentes con su interpretación en italiano de "Cuore Di Pietra". "Que viva Italia", gritó, para de inmediato agregar "Que viva México", lo que causó emoción, y a través de un vídeo envió un mensaje para invitar a todos: "Elijamos ser luz", para hacer frente a los fenómenos naturales que sacudieron el país y por la política e inseguridad.

Minutos después apareció, ahora con un body negro con estampado floral brillante y capa larga roja alforzada. Siguió entonces con su fiesta musical en la que se mostró tan animada que no le importó que su vestuario se hubiera roto, bromista y encantadora dejó el refresco para brindar con otro tequila, incluso imitó a María Félix, además de recordar a Valentín Trujillo y a Juan Gabriel.

Las voces de todos se unieron al de su diva en "Don corazón" y en un popurrí de los temas centrales de sus telenovelas más representativas. Luego siguió un set muy mexicano. Pasada la media noche su público le dedicó unas sentidas mañanitas. "Que bonito cumpleaños", dijo Lucía, para despedirse con "Mi amor, amor".

Ante la insistencia de "Otra, otra", se quedó para alzar la voz con la versión original de "Corazón de piedra" y agradeció la presencia de Laura Zapata. Antes de finalizar, Méndez quiso cantar piezas del cancionero clásico nacional y lo hizo mientras recorría todo el Lunario. "Ha sido un placer estar con ustedes, los amo", comentó para desaparecer a las 00:29 horas.

