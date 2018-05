Lucero está lista para su regreso a Televisa

Ciudad de México

En un centro comercial de Polanco, Lucero se encontró cara a cara con sus seguidores, a quienes les firmó el booklet de su más reciente disco: Más enamorada con banda y les prometió que los deleitará con este nuevo estilo musical y con un repaso por todos sus éxitos, en un concierto en el Auditorio Nacional el próximo 6 de julio.

La intérprete platicó con ¡hey! acerca de sus planes profesionales para este 2018, que incluyen su regreso formal a Televisa en el reality show La Voz Kids: "Viene este proyecto de televisión, que tiene que ver con la música. Me siento muy bien, lo habíamos grabado el año pasado, pero no salió al aire, así que vamos a retomarlo", aunque dijo no conocer aún quiénes serán los otros coaches.

Respecto al guiño que se hizo acerca de ella en la serie de Luis Miguel, de Netflix, comentó que no sabe si alguien la encarnará más adelante: "Me platicaron que esa llamada (que se ve en el capítulo), realmente se la había hecho a Alex; pero estoy muy feliz de ver que el proyecto le está gustando tanto a la gente, porque a él lo quiero y estimo mucho, de toda la vida".

De su presentación en el Coloso de Reforma, Lucero aseguró que la tiene más que emocionada: "La banda ha traído cosas muy padres a mi carrera, pero en el Auditorio voy a cantar de todo, estas canciones nuevas, del disco anterior y clásicos, baladas y las pop de toda la vida, y el mariachi que no puede faltar".

La cantante ofreció una firma de autógrafos en Pabellón Polanco, en la que aprovechó para mostrar el cariño que siente por sus fans que la apoyan siempre: "Me gusta mucho esta cercanía con ellos, porque es la manera de saludarnos, algunos conocerlos por primera vez, foto para acá y para allá; les agradezco mucho que se lleven el disco, que estén aquí y podamos compartir", mencionó.

La también actriz compartió que espera pronto llevar su show a Centro y Sudamérica, así como volver a Brasil donde tiene algunos planes.

